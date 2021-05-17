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17 мая 19:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:27
Технологии
В Роскосмосе сообщили об отставке начальника Центра подготовки космонавтов
19:27
Общество
В Пензе уволили врио министра лесного хозяйства
19:26
Происшествия
Бизнесмена из Ленобласти оштрафовали за торговлю контрафактными Gucci и Chanel
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
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Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»

Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 17 мая. Российской певице Маниже завтра предстоит выступить в полуфинале конкурса «Евровидение — 2021». Музыкальный критик Сергей Соседов надеется на провал исполнительницы.

Соседов назвал артистку марионеткой в чужих руках. Эксперт считает что ее «позорная и постыдная песня» недостойна того, чтобы пройти в финал, сообщает «Вечерняя Москва».

«Это даже не песня — это просто хулиганство», — сказал эксперт.

Соседов сравнил ее пение с выкриками и заявил, что «это должен быть провал Первого канала».

При этом он считает, что Манижа хорошая певица, но, к сожалению, на Евровидении девушка подверглась манипуляциям других игроков. Критик объяснил, что он желает поражения именно тем, кто использует артистку в своих целях.

Музыкальный конкурс «Евровидение — 2021» состоится в Роттердаме. Мероприятие будет проходить с 18 по 22 мая. Манижа выступит с композицией Russian Woman. Нашумевшая песня вызвала немало споров в России.

Общественный деятель Антон Коробков-Землянский считает, что финал конкурса будет непредсказуемым. Вероятность успеха российской певицы эксперты оценивают в 2% — один против 49. Трек певицы отличается от типичных европейских песен, поэтому она может запасть в души зрителям.

евровидение соседов Манижа
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