Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»

Москва, 17 мая. Российской певице Маниже завтра предстоит выступить в полуфинале конкурса «Евровидение — 2021». Музыкальный критик Сергей Соседов надеется на провал исполнительницы.

Соседов назвал артистку марионеткой в чужих руках. Эксперт считает что ее «позорная и постыдная песня» недостойна того, чтобы пройти в финал, сообщает «Вечерняя Москва».

«Это даже не песня — это просто хулиганство», — сказал эксперт.

Соседов сравнил ее пение с выкриками и заявил, что «это должен быть провал Первого канала».

При этом он считает, что Манижа хорошая певица, но, к сожалению, на Евровидении девушка подверглась манипуляциям других игроков. Критик объяснил, что он желает поражения именно тем, кто использует артистку в своих целях.

Музыкальный конкурс «Евровидение — 2021» состоится в Роттердаме. Мероприятие будет проходить с 18 по 22 мая. Манижа выступит с композицией Russian Woman. Нашумевшая песня вызвала немало споров в России.

Общественный деятель Антон Коробков-Землянский считает, что финал конкурса будет непредсказуемым. Вероятность успеха российской певицы эксперты оценивают в 2% — один против 49. Трек певицы отличается от типичных европейских песен, поэтому она может запасть в души зрителям.