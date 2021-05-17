Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара

Екатеринбург, 17 мая. Спасатели ликвидировали лесной пожар, из-за которого был перекрыт участок трассы. В результате происшествия никто не пострадал.

Движение на участке трассы Екатеринбург —Тюмень с 123-го по 143-й км было приостановлено из-за крупного пожара. Сотрудники ДПС перенаправляли транспорт через город Камышлов. Известно, что тушить мощный пожар в Нижнетавдинском районе помогали сотрудники МЧС из Тюмени.

Напомним, с 30 апреля в Свердловской области объявили особый противопожарный режим. Во избежание подобных ситуаций запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы.

Вертолеты МИ-8 и МИ-26 применили для ликвидации лесного пожара, распространившегося на площади 100 га неподалеку от Андреевского озера, сообщал ФАН.