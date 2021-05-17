ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа

Тель-Авив, 17 мая. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по главному штабу службы внутренней безопасности движения ХАМАС, который располагался в северной части сектора Газа.

По данным израильских военных, главный штаб внутренней безопасности ХАМАС использовался для координации ракетных ударов по территории Израиля.

Кроме того, израильские ВВС уничтожили военный объект, который включал в себя шахту и сеть тоннелей. Также были ликвидированы подземные и наземные пусковые ракетные установки в разных частях сектора Газа.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы Израиля нанесли удары по подводной лодке движения ХАМАС у побережья сектора Газа.