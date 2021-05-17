Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ

Москва, 17 мая. «Зеленая» продукция появится в РФ, заявил глава Роскачества Максим Протасов, рассказав, чем различаются маркировки.

Органическая и «зеленая» — это разные виды продукции. При производстве «зеленых» продуктов учитывается минимизация вреда для окружающей среды. Например, фермеры используют только максимально безвредные удобрения и определенные средства защиты от вредителей, отмечает «Российская газета».

«Все подобные требования будут закреплены на уровне законодательства. Подготовка закона о продукции с повышенными экологическими качествами ведется уже сегодня по поручению президента. Задача Роскачества — создать современные стандарты на «зеленую» продукцию», — цитирует Planet Today Протасова.

Ученые из РФ придумали «упаковку» для упрощенного поиска ядов в еде. Разработка принадлежит физикам Сибирского федерального университета вместе с учеными Института биофизики СО РАН. Речь идет об определенных белках, чувствительных к условиям хранения.