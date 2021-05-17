Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде

Бангкок, 17 мая. Британские туристы пострадали в Таиланде от налетчиков в масках «V — значит, вендетта». Нападение случилось на том же острове и пляже, где однажды уже были убиты отдыхающие.

Трагедия вновь едва не случилась на острове Ко Тао в Таиланде, где несколько лет назад уже были убиты британские туристы. Остров приобрел дурную славу из-за целой цепочки смертей и исчезновений и был прозван «островом Смерти», сообщает The Mirror.

Как потом рассказали путешественники, они попали в засаду на том самом пляже, где шесть лет назад были убиты британцы Дэвид М. и Ханна У. Молодым людям было всего 23 и 24 года. Новыми жертвами нападавших стали 22-летний Сэм В. и 20-летняя Карла Б., которые описали бандитов как двоих мужчин в приметных масках.

Вскоре на место происшествия прибыла полиция и бригады скорой помощи, пострадавших осмотрели. Оказалось, что Сэму В. разбили голову камнем, а девушке злоумышленники не успели нанести вреда.

Позже выяснилось, что на злоумышленниках были надеты жуткие, но хорошо узнаваемые белые маски «V — значит, вендетта». Туристы сообщили, что пытались донести до властей Таиланда информацию о смерти своих соотечественников шесть лет назад, но так и не были допрошены. Путешественники также связывались с Министерством иностранных дел Великобритании, где их заверили, что вся информация будет передана тайской полиции.

Оказалось, что в тюрьме уже есть люди, которых осудили за аналогичное убийство шестилетней давности. Теперь британцы пришли в полицейский участок, чтобы предложить свою помощь адвокатам двух гастарбайтеров, признанных виновными в том преступлении. Борцы за справедливость опасаются, что настоящие убийцы все еще могут быть на свободе.

«Многие туристы приезжают туда каждый год. За последнее десятилетие на острове погибло или пропало без вести по меньшей мере девять европейских туристов, в том числе шесть британцев», — поделились молодые люди неутешительной статистикой.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании подтвердило, что вся соответствующая информация, относящаяся к этому расследованию, действительно была передана тайским властям. Руководство Таиланда никак сложившуюся ситуацию не прокомментировало.