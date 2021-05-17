Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности

Киев, 17 мая. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась, что в ее жизни наступил непростой период. Певица пожаловалась поклонникам на целый ряд сложностей.

Знаменитость посвятила жизненным трудностям пост на своей странице в Instagram. Седокова рассказала, что попыталась начать новую жизнь, однако все пошло не по плану.

За неделю певица приняла участие в двух клипах на разных континентах и столкнулась с проблемами из-за разницы в часовых поясах, например, с поздними подъемами. В США исполнительница отдавала предпочтение калорийной пище, а в Киеве, где она сейчас находится, экс-солистка «ВИА Гры» все время хотела праздника.

«И как результат: в голове бардак, в гостиничном номере хаос, на оба [аккаунта в] Instagram нет времени и ноль контента, постоянное желание спать, нересурсное состояние, вдруг куда-то исчезли деньги, опять началась крапивница или аллергия», — поделилась Седокова.

Сейчас певица опять пытается начать жить по-новому. Для этого она старается каждый день делать что-то для себя. Результатами знаменитость делится с подписчиками в Stories.

Анна Седокова часто появляется перед подписчиками в соцсети на снимках в бикини. Например, она показывала свой «офисный лук» в купальнике для работы в Калифорнии.