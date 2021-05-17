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17 мая 19:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:28
Шоу-бизнес
Алекса едко высказалась о бывшей возлюбленной своего мужа
19:27
Технологии
В Роскосмосе сообщили об отставке начальника Центра подготовки космонавтов
19:27
Общество
В Пензе уволили врио министра лесного хозяйства
19:26
Происшествия
Бизнесмена из Ленобласти оштрафовали за торговлю контрафактными Gucci и Chanel
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
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Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности

Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
instagram.com  /  @annasedokova

Киев, 17 мая. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась, что в ее жизни наступил непростой период. Певица пожаловалась поклонникам на целый ряд сложностей.

Знаменитость посвятила жизненным трудностям пост на своей странице в Instagram. Седокова рассказала, что попыталась начать новую жизнь, однако все пошло не по плану.

За неделю певица приняла участие в двух клипах на разных континентах и столкнулась с проблемами из-за разницы в часовых поясах, например, с поздними подъемами. В США исполнительница отдавала предпочтение калорийной пище, а в Киеве, где она сейчас находится, экс-солистка «ВИА Гры» все время хотела праздника.

«И как результат: в голове бардак, в гостиничном номере хаос, на оба [аккаунта в] Instagram нет времени и ноль контента, постоянное желание спать, нересурсное состояние, вдруг куда-то исчезли деньги, опять началась крапивница или аллергия», — поделилась Седокова.

Сейчас певица опять пытается начать жить по-новому. Для этого она старается каждый день делать что-то для себя. Результатами знаменитость делится с подписчиками в Stories.

Анна Седокова часто появляется перед подписчиками в соцсети на снимках в бикини. Например, она показывала свой «офисный лук» в купальнике для работы в Калифорнии.

шоу-бизнес седокова певица
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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
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