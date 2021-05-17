Ловрен и Влашич попали в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2020

Загреб, 17 мая. Игроки петербургского «Зенита» и московского ЦСКА Деян Ловрен и Никола Влашич включены в расширенную заявку сборной Хорватии на чемпионат Европы.

Пресс-служба сборной Хорватии опубликовала расширенный состав национальной команды на Евро-2020. В основном списке оказались два футболиста, играющих в клубах РПЛ, — Деян Ловрен и Никола Влашич.

На чемпионате Европы хорваты выступят в группе D. Соперниками команды Златко Далича станут сборные Чехии, Англии и Шотландии. Континентальное футбольное первенство пройдет с 11 июня по 11 июля. В турнире примут участие 24 национальные сборные.

Ранее полузащитник «Спартака» Квинси Промес попал в расширенный список сборной Нидерландов на Евро-2020. В заявке также оказался хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена.