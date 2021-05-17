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17 мая 19:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:28
Шоу-бизнес
Алекса едко высказалась о бывшей возлюбленной своего мужа
19:27
Технологии
В Роскосмосе сообщили об отставке начальника Центра подготовки космонавтов
19:27
Общество
В Пензе уволили врио министра лесного хозяйства
19:26
Происшествия
Бизнесмена из Ленобласти оштрафовали за торговлю контрафактными Gucci и Chanel
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
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Юлию Барановскую раскритиковали за снимок в платье с глубоким декольте

Шоу-бизнес
Юлию Барановскую раскритиковали за снимок в платье с глубоким декольте
wikimedia.org  /  Филипп Гончаров CC BY-SA 4.0

Москва, 17 мая. Ведущую программы «Мужское и женское» Юлию Барановскую безжалостно раскритиковали за образ для обложки глянцевого журнала. Вопросы у фанатов вызвал не только наряд звезды.

Барановская на своей странице в Instagram поделилась снимком, который украсил обложку одного из популярных глянцевых журналов. В кадре телеведущая предстала в черном корсетном платье, выгодно подчеркнувшее ее грудь. Стилисты сделали звезде эффект мокрых волос, а также постарались сделать образ как можно сексуальнее с помощью эффектного макияжа.

Фотография многих привела в недоумение. Барановская всегда появляется на публике в женственных и утонченных нарядах, поэтому такой дерзкий образ показался многим нелепым и совсем не подходящим для звезды. Подписчики в пух и прах раскритиковали макияж, который будто изуродовал губы телеведущей. В комментариях не стеснялись в выражениях и деж сравнили Барановскую с лягушкой, сообщает «Дни.ру».

«Немного естественности не помешало бы, а то все чересчур. Волосы мокрые, слишком много макияжа»,

«Страшно до ужаса. Что за жабий рот?!»;

«Кривляние вам не идет вам. Секс должен быть в мозгах и интеллекте, а не в декольте!» — высказались фолловеры.

Недавно Юлия Барановская иронично отреагировала на слова бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина, о ее одиночестве. Беседуя с журналистами, спортсмен заявил, что ни одна его экс-возлюбленная не может нормально устроить личную жизнь, так как после него невозможно «найти кого-то другого».

фото мода стиль красота барановская
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Все новости / Шоу-бизнес / Юлию Барановскую раскритиковали за снимок в платье с глубоким декольте
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