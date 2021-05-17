Юлию Барановскую раскритиковали за снимок в платье с глубоким декольте

Москва, 17 мая. Ведущую программы «Мужское и женское» Юлию Барановскую безжалостно раскритиковали за образ для обложки глянцевого журнала. Вопросы у фанатов вызвал не только наряд звезды.

Барановская на своей странице в Instagram поделилась снимком, который украсил обложку одного из популярных глянцевых журналов. В кадре телеведущая предстала в черном корсетном платье, выгодно подчеркнувшее ее грудь. Стилисты сделали звезде эффект мокрых волос, а также постарались сделать образ как можно сексуальнее с помощью эффектного макияжа.

Фотография многих привела в недоумение. Барановская всегда появляется на публике в женственных и утонченных нарядах, поэтому такой дерзкий образ показался многим нелепым и совсем не подходящим для звезды. Подписчики в пух и прах раскритиковали макияж, который будто изуродовал губы телеведущей. В комментариях не стеснялись в выражениях и деж сравнили Барановскую с лягушкой, сообщает «Дни.ру».

«Немного естественности не помешало бы, а то все чересчур. Волосы мокрые, слишком много макияжа», «Страшно до ужаса. Что за жабий рот?!»; «Кривляние вам не идет вам. Секс должен быть в мозгах и интеллекте, а не в декольте!» — высказались фолловеры.

Недавно Юлия Барановская иронично отреагировала на слова бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина, о ее одиночестве. Беседуя с журналистами, спортсмен заявил, что ни одна его экс-возлюбленная не может нормально устроить личную жизнь, так как после него невозможно «найти кого-то другого».