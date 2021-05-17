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новостей
19:28
Шоу-бизнес
Алекса едко высказалась о бывшей возлюбленной своего мужа
19:27
Технологии
В Роскосмосе сообщили об отставке начальника Центра подготовки космонавтов
19:27
Общество
В Пензе уволили врио министра лесного хозяйства
19:26
Происшествия
Бизнесмена из Ленобласти оштрафовали за торговлю контрафактными Gucci и Chanel
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
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Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
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Погибший на Tesla мужчина хвастался в Сети своим автопилотом

Происшествия
Погибший на Tesla мужчина хвастался в Сети своим автопилотом
tesla.com  /  Tesla

Сакраменто, 17 мая. Житель Калифорнии, разбившийся в ДТП на Tesla, незадолго перед смертью опубликовал видео из машины. На кадрах видно, как мужчина управляет авто без рук на руле.

Трагедия случилась на автостраде в Фонтане, примерно в 50 милях к востоку от Лос-Анджелеса. Стивен Х., находившийся за рулем белой Tesla Model 3, врезался в полуприцеп и погиб. Теперь выясняются детали того, как именно он водил автомобиль, сообщает The Fox Business.

После того как в Сети нашлось видео, опубликованное 35-летним американцем перед гибелью, следователи стали проверять версию о включенном автопилоте и непосредственном влиянии этого фактора на катастрофу. Отмечается, что у погибшего мужчины осталась жена и двое детей.

В результате аварии еще один человек был серьезно ранен. Мужчина помогал водителю полуприцепа выбраться из-под обломков, когда электромобиль ударил его. Калифорнийский дорожный патруль (CHP) первоначально заявил, что автопилот автомобиля «был задействован» до аварии, но позже изменил заявление, сказав, что «окончательное решение еще не принято».

Стивен Х. неоднократно писал в социальных сетях о своей любви к машине. Так, мужчина разместил несколько постов, хвастаясь тем, что автомобиль едет без посторонней помощи. На одном из видео в его Instagram было видно, как он едет на водительском сиденье, не держа руль и не нажимая ногой на педаль, пока Tesla двигается по автостраде.

«Что бы я делал без моей полностью самоуправляемой Tesla после долгого рабочего дня. Возвращаюсь домой из Лос-Анджелеса после работы, слава богу, на автопилоте. Лучшая машина на свете!» — говорил погибший на видео, размещенных в Tiktok.

Автолюбитель был активным членом клуба Tesla-SoCal, администрация которого отметила, что обязательно почтит его память. Калифорнийский дорожный патруль, в свою очередь, поспешил напомнить общественности, что вождение — это сложная задача, требующая полного внимания водителя.

Данная авария также расследуется Национальным управлением безопасности дорожного движения: это будет 29-й случай с участием Tesla, который расследовало федеральное агентство. По меньшей мере три человека погибли в предыдущих американских ДТП с участием электромобиля с автопилотом.

сша дтп tesla смерть автомобиль гибель автопилот разбился
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