Российские генетики начали искать способы продления жизни

Москва, 17 мая. Сотрудники сочинского университета «Сириус» начали масштабную работу по изучению возрастных заболеваний, чтобы продлить продолжительность жизни россиян.

Порядка 20 тыс. столетних людей сейчас проживают в России. Ученые начали тщательное исследование генов этих россиян. Информация позволит разгадать тайну их долголетия и использовать полученные данные для увеличения длительности жизни других людей.

Специалисты намерены найти гены, которые защищают долгожителей от атеросклероза, рака, болезни Альцгеймера и других возрастных заболеваний. Секрет сохранения умственной деятельности таких людей также очень интересует генетиков, признался директор Научного центра генетики и наук о жизни Евгений Рогаев в комментарии «Известиям».

Китай традиционно славится высокой продолжительностью жизни. Секрет долголетия китайцев заключается в качественной медицине и пропаганде здорового образа жизни, выяснили исследователи.