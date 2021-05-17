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17 мая 19:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:27
Технологии
В Роскосмосе сообщили об отставке начальника Центра подготовки космонавтов
19:27
Общество
В Пензе уволили врио министра лесного хозяйства
19:26
Происшествия
Бизнесмена из Ленобласти оштрафовали за торговлю контрафактными Gucci и Chanel
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
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Российские генетики начали искать способы продления жизни

  /   Обновлено: 17 мая 2021 18:59
Общество
Российские генетики начали искать способы продления жизни
pixabay.com

Москва, 17 мая. Сотрудники сочинского университета «Сириус» начали масштабную работу по изучению возрастных заболеваний, чтобы продлить продолжительность жизни россиян.

Порядка 20 тыс. столетних людей сейчас проживают в России. Ученые начали тщательное исследование генов этих россиян. Информация позволит разгадать тайну их долголетия и использовать полученные данные для увеличения длительности жизни других людей.

Специалисты намерены найти гены, которые защищают долгожителей от атеросклероза, рака, болезни Альцгеймера и других возрастных заболеваний. Секрет сохранения умственной деятельности таких людей также очень интересует генетиков, признался директор Научного центра генетики и наук о жизни Евгений Рогаев в комментарии «Известиям».

Китай традиционно славится высокой продолжительностью жизни. Секрет долголетия китайцев заключается в качественной медицине и пропаганде здорового образа жизни, выяснили исследователи.

ученые долголетие хорошие новости россии возрастные болезни
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