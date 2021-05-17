Названа дата начала всеобщей вакцинации от коронавируса в Германии

Берлин, 17 мая. Всеобщая вакцинация от коронавируса начнется в Германии в июне. До этого прививки от COVID-19 получали только люди из группы риска.

Прививочная кампания по вакцинации от заболевания в разных федеральных землях ФРГ разворачивалась разными темпами. Правительство некоторых из них уже отменило условия приоритетности в получении прививки.

Процедура станет общедоступной для всех жителей Германии с 7 июня. Каждому гражданину нужно будет в индивидуальном порядке узнавать, какую вакцину используют в том или ином медучреждении.