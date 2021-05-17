Modern Diplomacy: российский Су-57 уничтожит гегемонию США в Европе

Брюссель, 17 мая. Российский истребитель Су-57 нанесет сокрушительный удар по гегемонии США на рынке вооружений. К такому выводу пришли эксперты бельгийского издания Modern Diplomacy.

Аналитики назвали бесполезным американский истребитель пятого поколения F-35, который активно экспортируется в Европу. В настоящее время страны ЕС рассматривают вопрос о создании собственной многоцелевой боевой воздушной системы Future Combat Air System (FCAS). Однако возможности европейских конструкторов не позволяют им разработать подобный самолет. Эксперты уверены, что для создания FCAS Евросоюзу необходимо объединить усилия с Россией, передает «ПолитРоссия».

«У России есть все, что необходимо ЕС: это действительно превосходная авиационная платформа Су-57; и Европейский союз имеет все необходимое, чтобы превратить его в настоящего мирового лидера в области боевых действий. Это изменит правила игры», — говорится в публикации.

По словам аналитиков, создание Евросоюзом и Россией нового истребителя на базе Су-57 нанесет сокрушительный удар по гегемонии США на мировом рынке вооружений. Подобный самолет вытеснит американский F-35 в Европе и Азии, где Вашингтон строит грандиозные планы. Эксперты уверены, что Москва и Брюссель могут создать истребитель, который будет пользоваться популярностью на мировом рынке вооружений.

Ранее канадские специалисты включили истребители российского производства в список самых лучших крылатых машин в мире.