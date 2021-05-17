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17 мая 19:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:27
Технологии
В Роскосмосе сообщили об отставке начальника Центра подготовки космонавтов
19:27
Общество
В Пензе уволили врио министра лесного хозяйства
19:26
Происшествия
Бизнесмена из Ленобласти оштрафовали за торговлю контрафактными Gucci и Chanel
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
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Modern Diplomacy: российский Су-57 уничтожит гегемонию США в Европе

Армия
Modern Diplomacy: российский Су-57 уничтожит гегемонию США в Европе
twitter.com  /  @mod_russia

Брюссель, 17 мая. Российский истребитель Су-57 нанесет сокрушительный удар по гегемонии США на рынке вооружений. К такому выводу пришли эксперты бельгийского издания Modern Diplomacy.

Аналитики назвали бесполезным американский истребитель пятого поколения F-35, который активно экспортируется в Европу. В настоящее время страны ЕС рассматривают вопрос о создании собственной многоцелевой боевой воздушной системы Future Combat Air System (FCAS). Однако возможности европейских конструкторов не позволяют им разработать подобный самолет. Эксперты уверены, что для создания FCAS Евросоюзу необходимо объединить усилия с Россией, передает «ПолитРоссия».

«У России есть все, что необходимо ЕС: это действительно превосходная авиационная платформа Су-57; и Европейский союз имеет все необходимое, чтобы превратить его в настоящего мирового лидера в области боевых действий. Это изменит правила игры», — говорится в публикации.

По словам аналитиков, создание Евросоюзом и Россией нового истребителя на базе Су-57 нанесет сокрушительный удар по гегемонии США на мировом рынке вооружений. Подобный самолет вытеснит американский F-35 в Европе и Азии, где Вашингтон строит грандиозные планы. Эксперты уверены, что Москва и Брюссель могут создать истребитель, который будет пользоваться популярностью на мировом рынке вооружений.

Ранее канадские специалисты включили истребители российского производства в список самых лучших крылатых машин в мире.

россия сша европа су-57
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