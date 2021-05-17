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17 мая 19:28
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:27
Технологии
В Роскосмосе сообщили об отставке начальника Центра подготовки космонавтов
19:27
Общество
В Пензе уволили врио министра лесного хозяйства
19:26
Происшествия
Бизнесмена из Ленобласти оштрафовали за торговлю контрафактными Gucci и Chanel
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
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Анна Заворотнюк порассуждала об идеальном возрасте для материнства

Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк порассуждала об идеальном возрасте для материнства
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 17 мая. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поговорила со своими фанатами в Instagram об идеальном времени для рождения детей. Она призналась, что стала чаще задумываться о материнстве.

Анна Заворотнюк часто общается со своими подписчиками. На днях наследница звезды в очередной раз устроила в своем Instagram-аккаунте рубрику «вопрос — ответ». Одна из поклонниц поинтересовалась, хочет ли девушка в ближайшем будущем стать мамой.

Анна призналась, что в последнее время действительно стала чаще задумываться о материнстве. Однако она отметила, что пока не готова к такой ответственности. По словам дочери Заворотнюк, раньше она считала, что лучше родить первого ребенка в 25 лет. Но когда Анна сама достигла этого возраста, поняла, что стоит повременить с таким важным шагом, сообщает сайт 360tv.ru.

«Наверное, нет идеального возраста, и до конца ты готовым к этому быть не можешь, становишься готовым, когда дети уже появляются», — поразмышляла наследница актрисы.

При это Анна подчеркнула, что очень хочет познать радость материнства. По словам Заворотнюк-младшей, она не хочет загадывать и ставить каких-то сроков, но полностью уверена в своем желании родить ребенка.

Девушка сейчас сильно переживает за именитую маму, которая почти два года сражается с раком мозга. Недавно Анна рассказала, что получает много сообщений от «отморозков», которые сочли болезнь ее матери поводом для насмешек.

дети семья заворотнюк
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