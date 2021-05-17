Анна Заворотнюк порассуждала об идеальном возрасте для материнства

Москва, 17 мая. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поговорила со своими фанатами в Instagram об идеальном времени для рождения детей. Она призналась, что стала чаще задумываться о материнстве.

Анна Заворотнюк часто общается со своими подписчиками. На днях наследница звезды в очередной раз устроила в своем Instagram-аккаунте рубрику «вопрос — ответ». Одна из поклонниц поинтересовалась, хочет ли девушка в ближайшем будущем стать мамой.

Анна призналась, что в последнее время действительно стала чаще задумываться о материнстве. Однако она отметила, что пока не готова к такой ответственности. По словам дочери Заворотнюк, раньше она считала, что лучше родить первого ребенка в 25 лет. Но когда Анна сама достигла этого возраста, поняла, что стоит повременить с таким важным шагом, сообщает сайт 360tv.ru.

«Наверное, нет идеального возраста, и до конца ты готовым к этому быть не можешь, становишься готовым, когда дети уже появляются», — поразмышляла наследница актрисы.

При это Анна подчеркнула, что очень хочет познать радость материнства. По словам Заворотнюк-младшей, она не хочет загадывать и ставить каких-то сроков, но полностью уверена в своем желании родить ребенка.

Девушка сейчас сильно переживает за именитую маму, которая почти два года сражается с раком мозга. Недавно Анна рассказала, что получает много сообщений от «отморозков», которые сочли болезнь ее матери поводом для насмешек.