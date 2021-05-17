ВВС Израиля уничтожили еще одну сеть тоннелей движения ХАМАС в секторе Газа

Тель-Авив, 17 мая. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по крупному военному объекту движения ХАМАС на территории сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

Истребители ВВС Израиля атаковали объект, который включал в себя шахту и сеть тоннелей движения ХАМАС. Кроме того, авиация разбомбила подземные и наземные пусковые ракетные установки в разных частях сектора Газа. При этом в ходе операции были уничтожены пять членов ХАМАС, которые готовились к запуску ракет по израильской территории.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена конфликтом между Израилем и Палестиной. По его словам, обострение противостояния в секторе Газа угрожает безопасности России.