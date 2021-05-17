Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов

Ущерб палестинским фермерам в секторе Газа достиг 17 млн долларов. Таковы данные местного министерства сельского хозяйства.

В заявлении ведомства говорится, что потери растут с каждым днем атаки израильской армии (ЦАХАЛ), поскольку под удары попадают фермерские угодья.

«Израильские удары были направлены непосредственно против десятков сельскохозяйственных объектов и складов», — говорится в заявлении Минсельхоза Газы.

Утверждается, что больше всего пострадали пшеничные поля, птицефермы и животноводческие комплексы из-за того, что работники не могут добраться до угодий.

Global Look Press / Mohammed Talatene / dpa

Помимо этого, урон нанесен рыболовецкой отрасли. Из-за введенной в начале конфликта Израилем блокады прибрежной зоны к сектору Газа, рыбаки не могут выйти в море.

«Если в ближайшее время фермерам не позволят добраться до животноводческих комплексов, это приведет к катастрофе мясной промышленности», — отмечает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Газы.

Ведомство акцентирует внимание, что животные и птицы нуждаются в уходе. Их нужно кормить, иначе они погибнут.

Обстрелы в секторе Газа

Обострение палестино-израильского конфликта началось в середине мая после того, как нескольких семей палестинцев вынудили покинуть их дома домов в Иерусалиме. Изначально это спровоцировало лишь акции протеста, итогом которых стала операция израильского спецназа в мечети Аль-Акса.

ХАМАС выдвинул 10 мая ультиматум Тель-Авиву, потребовав вывода израильских силовиков с Храмовой горы. Вечером этого же дня начался массированный обстрел Израиля из сектора Газа. Спустя некоторое время авиация ЦАХАЛ нанесла ответные удары. С того дня взаимная бомбардировка продолжается каждый день. Стороны обрушивают друг на друга сотни реактивных снарядов.