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17 мая 19:27
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новостей
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
19:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
19:04
Спорт
Ловрен и Влашич попали в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2020
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Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов

Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
Global Look Press  /  Mahmoud Khattab/Keystone Press Agency

Ущерб палестинским фермерам в секторе Газа достиг 17 млн долларов. Таковы данные местного министерства сельского хозяйства.

В заявлении ведомства говорится, что потери растут с каждым днем атаки израильской армии (ЦАХАЛ), поскольку под удары попадают фермерские угодья.

«Израильские удары были направлены непосредственно против десятков сельскохозяйственных объектов и складов», — говорится в заявлении Минсельхоза Газы.

Утверждается, что больше всего пострадали пшеничные поля, птицефермы и животноводческие комплексы из-за того, что работники не могут добраться до угодий.

Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
Global Look Press  / Mohammed Talatene / dpa

Помимо этого, урон нанесен рыболовецкой отрасли. Из-за введенной в начале конфликта Израилем блокады прибрежной зоны к сектору Газа, рыбаки не могут выйти в море.

«Если в ближайшее время фермерам не позволят добраться до животноводческих комплексов, это приведет к катастрофе мясной промышленности», — отмечает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Газы.

Ведомство акцентирует внимание, что животные и птицы нуждаются в уходе. Их нужно кормить, иначе они погибнут.

Обстрелы в секторе Газа

Обострение палестино-израильского конфликта началось в середине мая после того, как нескольких семей палестинцев вынудили покинуть их дома домов в Иерусалиме. Изначально это спровоцировало лишь акции протеста, итогом которых стала операция израильского спецназа в мечети Аль-Акса.

ХАМАС выдвинул 10 мая ультиматум Тель-Авиву, потребовав вывода израильских силовиков с Храмовой горы. Вечером этого же дня начался массированный обстрел Израиля из сектора Газа. Спустя некоторое время авиация ЦАХАЛ нанесла ответные удары. С того дня взаимная бомбардировка продолжается каждый день. Стороны обрушивают друг на друга сотни реактивных снарядов.

израиль сектор газа феремеры
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