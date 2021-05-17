Телеведущий Дмитрий Шепелев решил попробовать новую концепцию заботы о ребенке

Москва, 17 мая. Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал поклонникам, как это — стать отцом во второй раз. Он признался, что хочет испытать новый метод заботы о младенце.

Шепелев живет со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой, а также с ее дочерью от предыдущих отношений. Кроме того, пара воспитывает вместе восьмилетнего сына ведущего Платона от покойной певицы Жанны Фриске. В марте этого года на свет появился общий сын Шепелева и Тулуповой, которого назвали Тихон.

Телеведущий пожаловался на трудности второго отцовства на своей странице в Instagram. С одной стороны, все процессы уже знакомы, но при этом возникают новые сложности, отметил экс-возлюбленный Жанны Фриске.

«Не спать по ночам, когда тебе 38 — это совсем не то же самое, что не спать в 30. Увы, но, похоже, время берет свое», — написал Шепелев.

По словам ведущего, с первым ребенком оба родителя всегда «на подхвате», но со вторым сыном в звездной семье так не получается. В связи с этим Шепелев решил попробовать новую концепцию, предложенную Тулуповой. Суть метода в том, что в первый год жизни ребенка о нем преимущественно заботится мать, а отец в это время окружает женщину заботой, пишет «Вечерняя Москва».

Дмитрий Шепелев рассказывал, что целовался с американской супермоделью Наоми Кэмпбелл. Телеведущий встретился с мировой знаменитостью на съемках новогодней программы.