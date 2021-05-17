Крупный пожар в Астрахани охватил 12 автомобилей

Астрахань, 17 мая. Пожарные ликвидировали крупный пожар на улице Рождественского. Общая площадь возгорания составила 150 кв. метров. По факту инцидента проводится проверка.

ЧП произошло на территории хозяйственной постройки, где находились машины. По неизвестным пока причинам загорелся мусор, постепенно пламя охватило стоящие неподалеку автомобили. Всего в огне оказались 12 машин. Спасатели оперативно локализовали пожар.

Не так давно сотрудники МЧС ликвидировали крупный природный пожар в Курганской области, сообщал ФАН. В огне оказались десять гектаров земли. К операции по устранению пламени привлекались 27 человек и семь единиц техники.