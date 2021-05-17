Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев

Рабат, 17 мая. В нескольких городах Марокко прошли демонстрации в поддержку палестинцев в Иерусалиме и секторе Газа. Граждане выступили против нормализации отношений между их страной и Израилем.

Около тысячи митингующих собрались в центре марокканской столицы, чтобы осудить «нападения Израиля на палестинцев». Они подняли палестинские флаги и транспаранты с призывами: «Марокканский народ призывает к защите Иерусалима и благословенной мечети Аль-Акса и сопротивляется нормализации», «Мы осуждаем сионистскую агрессию и отвергаем все формы нормализации».

Демонстранты скандировали лозунги: «Народ хочет криминализировать нормализацию», «Позор! Они продали Аль-Аксу за доллары». В ходе акции протеста они сожгли израильские флаги.

Подобные митинги прошли во многих марокканских городах, в том числе в Касабланке, Фесе и Марракеше. Там местные жители также вышли с плакатами, осуждающими нормализацию и требующими спасения сектора Газа. В акциях приняли участие более 15 политических, общественных и правозащитных организаций и профсоюзов.

Ранее Марокканский фронт в поддержку Палестины и против нормализации призвал к организации 16 и 17 мая демонстраций «в поддержку палестинского народа и его сопротивления ради независимости» в 39 городах страны.

Движение в поддержку палестинцев в королевстве продолжится. Политические организации, связанные с марокканской Партией справедливости и развития, призвали граждан к дальнейшему участию в митингах солидарности в разных регионах страны.

Это не первые демонстрации против Израиля в североафриканском государстве. Нормализация отношений с Тель-Авивом в конце 2020 года и подписание под эгидой США совместной декларации, предусматривающей установление дипломатических отношений и экономические инвестиции, неоднозначно восприняло марокканское общество. В прошлом месяце местные власти запретили проведение антиизраильских митингов под предлогом эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.