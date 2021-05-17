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17 мая 19:28
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новостей
19:27
Технологии
В Роскосмосе сообщили об отставке начальника Центра подготовки космонавтов
19:27
Общество
В Пензе уволили врио министра лесного хозяйства
19:26
Происшествия
Бизнесмена из Ленобласти оштрафовали за торговлю контрафактными Gucci и Chanel
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
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Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
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Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев

Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
wikipedia.org  /  Pline / CC BY-SA 3.0

Рабат, 17 мая. В нескольких городах Марокко прошли демонстрации в поддержку палестинцев в Иерусалиме и секторе Газа. Граждане выступили против нормализации отношений между их страной и Израилем.

Около тысячи митингующих собрались в центре марокканской столицы, чтобы осудить «нападения Израиля на палестинцев». Они подняли палестинские флаги и транспаранты с призывами: «Марокканский народ призывает к защите Иерусалима и благословенной мечети Аль-Акса и сопротивляется нормализации», «Мы осуждаем сионистскую агрессию и отвергаем все формы нормализации».

Демонстранты скандировали лозунги: «Народ хочет криминализировать нормализацию», «Позор! Они продали Аль-Аксу за доллары». В ходе акции протеста они сожгли израильские флаги.

Подобные митинги прошли во многих марокканских городах, в том числе в Касабланке, Фесе и Марракеше. Там местные жители также вышли с плакатами, осуждающими нормализацию и требующими спасения сектора Газа. В акциях приняли участие более 15 политических, общественных и правозащитных организаций и профсоюзов.

Ранее Марокканский фронт в поддержку Палестины и против нормализации призвал к организации 16 и 17 мая демонстраций «в поддержку палестинского народа и его сопротивления ради независимости» в 39 городах страны.

Движение в поддержку палестинцев в королевстве продолжится. Политические организации, связанные с марокканской Партией справедливости и развития, призвали граждан к дальнейшему участию в митингах солидарности в разных регионах страны.

Это не первые демонстрации против Израиля в североафриканском государстве. Нормализация отношений с Тель-Авивом в конце 2020 года и подписание под эгидой США совместной декларации, предусматривающей установление дипломатических отношений и экономические инвестиции, неоднозначно восприняло марокканское общество. В прошлом месяце местные власти запретили проведение антиизраильских митингов под предлогом эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

марокко
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