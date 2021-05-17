Оставленная на пляже доска для серфа послужила причиной поисковой операции в Шотландии

Эдинбург, 17 мая. Серфер из Шотландии спровоцировал масштабную поисковую операцию. Спортсмен оставил свою доску на пляже, а местные жители испугались, что он погиб и вызвали спасателей.

Незаурядный инцидент произошел на пляже Уайтсэндс в Данбаре. Любитель волн случайно оставил на песке свою доску, чем изрядно напугал местных жителей. Бдительные шотландцы подумали, что с ним что-то случилось и обратились к спасателям, сообщает The Daily Record.

По информации экстренных служб, им позвонили и сказали, что на пляже лежит серферская доска, а хозяина рядом нет. Поскольку заботливые горожане сочли, что снаряд просто выбросило волной, значит, сам серфер мог остаться в океане. Так началась трехчасовая поисковая операция, которая ничем не увенчалась.

В спасении пропавшего, по их мнению, приняли участие Бригады Милосердия и представители общественности. Спустя какое-то время на место происшествия прибыли береговая охрана и спасательные шлюпки с близлежащей станции Данбар и их коллеги из Северного Бервика.

Позже выяснилось, что серфер просто оставил доску на песке, пока нес другие вещи к своей машине. Владелец спортивного снаряда был найден в полном здравии и не испытывал никаких неприятностей, несмотря на первоначальные опасения граждан за его безопасность. Поиски были быстро прекращены вскоре после этого «открытия». Офицеры береговой охраны похвалили обеспокоенных местных жителей за их бдительность и участие в чужой судьбе.