«Газпром» через суд взыщет долги с «Молдовагаз»

Москва, 17 мая. В Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ с иском против АО «Молдовагаз» российская компания «Газпром» обратилась в феврале текущего года.

В требовании говорится о взыскании долга в размере 370,518 млн долларов за газ, поставленный в 2018 году. Дата разбирательства пока не назначена.

Предыдущий иск к «Молдовагазу» был подан в декабре 2019 года за экспорт голубого топлива, осуществленный в 2017 году на сумму 246,4 млн долларов. Его полностью удовлетворила эта же инстанция. Текущий контракт на транзит и поставку российского газа в Молдавию истекает в сентябре 2021 года.

В марте «Газпром» почти в два раза нарастил экспорт сырья традиционному лидеру по объему закупок трубопроводного газа среди европейских стран — Германии.