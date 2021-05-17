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17 мая 19:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
19:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
19:04
Спорт
Ловрен и Влашич попали в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2020
19:01
Шоу-бизнес
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Экс-полицейский получил 2,5 года колонии за гибель «пьяного» мальчика в ДТП

Происшествия
Экс-полицейский получил 2,5 года колонии за гибель «пьяного» мальчика в ДТП
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Киров, 17 мая. Уржумский районный суд Кировской области вынес приговор бывшему майору полиции, насмерть сбившему шестилетнего ребенка в июле 2019 года.

Суд назначил экс-полицейскому два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает «Свойкировский.рф«. Также осужденный обязан выплатить моральную компенсацию отцу погибшего мальчика в размере 800 тысяч рублей.

По данным Следственного управления СК Кировской области, обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Генпрокуратура РФ.

Смертельное ДТП произошло в июле 2019 года в селе Буйском Кировской области. Полицейский за рулем иномарки насмерть сбил 6-летнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проезжую часть.

Во время разбирательств судмедэксперт Сергей Насонов «нашел» в крови ребенка алкоголь, но затем признался в суде, что мальчик был трезв. Насонова приговорили к исправительным работам и удержанию заработной платы.

суд дтп ребенок полиция смерть
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Все новости / Происшествия / Экс-полицейский получил 2,5 года колонии за гибель «пьяного» мальчика в ДТП
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