Экс-полицейский получил 2,5 года колонии за гибель «пьяного» мальчика в ДТП

Киров, 17 мая. Уржумский районный суд Кировской области вынес приговор бывшему майору полиции, насмерть сбившему шестилетнего ребенка в июле 2019 года.

Суд назначил экс-полицейскому два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает «Свойкировский.рф«. Также осужденный обязан выплатить моральную компенсацию отцу погибшего мальчика в размере 800 тысяч рублей.

По данным Следственного управления СК Кировской области, обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Генпрокуратура РФ.

Смертельное ДТП произошло в июле 2019 года в селе Буйском Кировской области. Полицейский за рулем иномарки насмерть сбил 6-летнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проезжую часть.

Во время разбирательств судмедэксперт Сергей Насонов «нашел» в крови ребенка алкоголь, но затем признался в суде, что мальчик был трезв. Насонова приговорили к исправительным работам и удержанию заработной платы.