Проект «Вдохновители» для школьников презентуют в России

Москва, 17 мая. Проект «Вдохновители» презентуют 18 мая в студии Общероссийского народного фронта. Он призван показать молодому поколению конкурентоспособность РФ.

В списке спикеров фигурируют представители госкорпорации «Ростех», создатели вакцины «Спутник V», участники команды «КАМАЗ мастер» и другие. В рамках проекта «Вдохновители» для школьников проведут онлайн- и офлайн-уроки. К ним присоединятся различные специалисты.

В качестве партнеров проекта выступит Народный фронт, а также высокотехнологичные российские корпорации, исследовательские организации и другие. К тому же в нем примут участие представители министерства просвещения и министерства промышленности.

Минпросвещения РФ ранее заявило о планах подготовить новые программы преподавания истории в школах. Методички придут на помощь учреждениям с низкими результатами обучения. Их составят после выступления президента РФ Владимира Путина, указавшего на пробелы в учебниках по истории.