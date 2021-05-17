«Россия своих не бросает»: Шугалей рассказал о второй годовщине пленения в Ливии

Москва, 17 мая. Ровно два года назад президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан оказались в плену боевиков в Ливии. В личном Telegram-канале российский социолог вспомнил о нахождении в частной тюрьме «Митига».

По его словам, этот день разделил его жизнь на «до» и «после». В 2019 году он проводил социологическое исследование в Триполи, в соответствии с разрешением местных властей.

«Мы не нарушили ни один закон, но тем, кто нас схватил, было все равно. Так мы оказались в тюрьме «Митига», где, как я позже понял, сидели десятки таких же ни в чем не виновных людей разной веры и национальности», — рассказал Шугалей.

Президент ФЗНЦ добавил, что более полутора лет он и его друг провели в заточении, где их допрашивали и пытали не только физически, но и психологически.

«Оглядываясь назад, скажу честно, не знаю, где брал силы. Наверное, в вере, что вернусь домой к семье... Моя страна и люди, которые боролись за нас. Так мы поняли, что Россия своих не бросает», — уточнил социолог.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

После возвращения Максим Шугалей возглавил ФЗНЦ. Теперь он сам старается оказать посильную поддержку всем россиянам, попавшим в беду за рубежом.

«С нашего освобождения и возвращения домой прошло полгода. За это время я осознал, что в разных странах сотни наших соотечественников, как и я когда-то, нуждаются в помощи и понимании, что Родина их не бросит… именно в этом и состоит смысл моей жизни на сегодня», — заключил ученый.

Сотрудники ФЗНЦ прибыли в Ливию в начале 2019 года для проведения социологического опроса. Еще до прилета в североафриканское государство Шугалей и Суэйфан известили триполитанское Правительство национального согласия (ПНС) о запланированном рабочем визите.

Однако в ночь с 16 на 17 мая позапрошлого года социологов захватили вооруженные люди. Впоследствии боевики ПНС Ливии без объяснения причин поместили их в частную тюрьму «Митига», подконтрольную группировке RADA. 11 декабря 2020 года освобожденные из ливийского плена ученые прибыли в Россию.