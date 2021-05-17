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17 мая 19:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
19:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
19:04
Спорт
Ловрен и Влашич попали в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2020
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«Россия своих не бросает»: Шугалей рассказал о второй годовщине пленения в Ливии

Весь мир
«Россия своих не бросает»: Шугалей рассказал о второй годовщине пленения в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 17 мая. Ровно два года назад президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан оказались в плену боевиков в Ливии. В личном Telegram-канале российский социолог вспомнил о нахождении в частной тюрьме «Митига».

По его словам, этот день разделил его жизнь на «до» и «после». В 2019 году он проводил социологическое исследование в Триполи, в соответствии с разрешением местных властей.

«Мы не нарушили ни один закон, но тем, кто нас схватил, было все равно. Так мы оказались в тюрьме «Митига», где, как я позже понял, сидели десятки таких же ни в чем не виновных людей разной веры и национальности», — рассказал Шугалей.

Президент ФЗНЦ добавил, что более полутора лет он и его друг провели в заточении, где их допрашивали и пытали не только физически, но и психологически.

«Оглядываясь назад, скажу честно, не знаю, где брал силы. Наверное, в вере, что вернусь домой к семье... Моя страна и люди, которые боролись за нас. Так мы поняли, что Россия своих не бросает», — уточнил социолог.

«Россия своих не бросает»: Шугалей рассказал о второй годовщине пленения в Ливии
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

После возвращения Максим Шугалей возглавил ФЗНЦ. Теперь он сам старается оказать посильную поддержку всем россиянам, попавшим в беду за рубежом.

«С нашего освобождения и возвращения домой прошло полгода. За это время я осознал, что в разных странах сотни наших соотечественников, как и я когда-то, нуждаются в помощи и понимании, что Родина их не бросит… именно в этом и состоит смысл моей жизни на сегодня», — заключил ученый.

Сотрудники ФЗНЦ прибыли в Ливию в начале 2019 года для проведения социологического опроса. Еще до прилета в североафриканское государство Шугалей и Суэйфан известили триполитанское Правительство национального согласия (ПНС) о запланированном рабочем визите.

Однако в ночь с 16 на 17 мая позапрошлого года социологов захватили вооруженные люди. Впоследствии боевики ПНС Ливии без объяснения причин поместили их в частную тюрьму «Митига», подконтрольную группировке RADA. 11 декабря 2020 года освобожденные из ливийского плена ученые прибыли в Россию.

ливия годовщина шугалей
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