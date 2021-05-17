Поклонники заподозрили Ольгу Бузову в организации романтического вечера для себя

Москва, 17 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова спровоцировала критику подписчиков новым видео, на котором показала романтический вечер.

Бывшая ведущая «Дома-2» опубликовала новый ролик на своей странице в Instagram. Бузова показала поклонникам полет на вертолете и ужин в замке при свечах под романтическую музыку.

«Если сюрпризы, то только такие», — подписала видео исполнительница.

Однако поклонники певицы заподозрили, что никаким сюрпризом все происходящее в ролике для нее не было. По мнению пользователей соцсети, Бузова сама организовала для себя романтический вечер.

«Она сама себе все сделала»; «Сама себе устраивает салюты, романтик, сюрпризы»; «Пиарщики с помощью постановочных сцен активно создают из Бузовой образ сказочной принцессы»; «Она же пишет, что саму себя надо баловать иногда! Вот она сама себе сделала. И так сделала, что претензий никаких. Все, как она любит, зачем мужик рядом?» — написали комментаторы.

Некоторые поклонники при этом предположили, что сюрприз певице устроил ее бывший бойфренд, рэпер Дава. Другие фанаты считают, что телеведущая уже нашла нового возлюбленного, но пока прячет его от публики.

Ольга Бузова ранее вспомнила свой первый опыт на телевидении. Она отметила, что тогда была наивной, мечтающей о принце 18-летней девочкой, и с тех пор изменился только ее возраст.