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17 мая 19:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
19:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
19:04
Спорт
Ловрен и Влашич попали в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2020
19:01
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую раскритиковали за снимок в платье с глубоким декольте
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Поклонники заподозрили Ольгу Бузову в организации романтического вечера для себя

Шоу-бизнес
Поклонники заподозрили Ольгу Бузову в организации романтического вечера для себя
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 17 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова спровоцировала критику подписчиков новым видео, на котором показала романтический вечер.

Бывшая ведущая «Дома-2» опубликовала новый ролик на своей странице в Instagram. Бузова показала поклонникам полет на вертолете и ужин в замке при свечах под романтическую музыку.

«Если сюрпризы, то только такие», — подписала видео исполнительница.

Однако поклонники певицы заподозрили, что никаким сюрпризом все происходящее в ролике для нее не было. По мнению пользователей соцсети, Бузова сама организовала для себя романтический вечер.

«Она сама себе все сделала»;

«Сама себе устраивает салюты, романтик, сюрпризы»;

«Пиарщики с помощью постановочных сцен активно создают из Бузовой образ сказочной принцессы»;

«Она же пишет, что саму себя надо баловать иногда! Вот она сама себе сделала. И так сделала, что претензий никаких. Все, как она любит, зачем мужик рядом?» — написали комментаторы.

Некоторые поклонники при этом предположили, что сюрприз певице устроил ее бывший бойфренд, рэпер Дава. Другие фанаты считают, что телеведущая уже нашла нового возлюбленного, но пока прячет его от публики.

Ольга Бузова ранее вспомнила свой первый опыт на телевидении. Она отметила, что тогда была наивной, мечтающей о принце 18-летней девочкой, и с тех пор изменился только ее возраст.

бузова звезды певица
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Все новости / Шоу-бизнес / Поклонники заподозрили Ольгу Бузову в организации романтического вечера для себя
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