Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР

Жители Центральноафриканской Республики (ЦАР) были очень доброжелательны к российским кинематографистам. Об этом в беседе с ФАН рассказал актер Владимир Петров.

Артист поделился подробностями своего участия в создании картины «Турист». Премьера ленты состоится 19 мая на НТВ в 23:40 по московскому времени.

«Я очень благодарен режиссеру за то, что меня взяли в этот проект. Это дало мне колоссальный опыт. Это была моя первая главная роль в полнометражном фильме. Пришлось пройти определенную физическую подготовку. Сам по себе я был в хорошей физической форме. Что же касается разных тонкостей, которые должен уметь мой герой, им я научился у наших профессионалов», — сообщил актер.

Владимир Петров рассказал, что африканский зной не стал дня него проблемой. К климату далекой страны он привык быстро.

«Чувствовал себя также прекрасно, как у себя в Питере. Я был в своей тарелке. Перед поездкой нам делали прививки, так что ничем не болел. Единственное, что в этом плане могу припомнить, по возвращении в Санкт-Петербург у меня была акклиматизация», — рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

turistfilm.ru / Tourist Film Group

В завершение Владимир Петров раскрыл ряд тонкостей своей работы на съемочной площадке и поделился наблюдениями.

«Делал все сам. Каких-то опасных трюков у меня не было. С нами ездила прекрасная команда профессионалов, которые делали все для обеспечения безопасности актеров. Варианта пострадать у меня просто не было. Даже если и были какие-то тяжелые трюки, я делал их сам. Люди там (в ЦАР. — Прим. ФАН) прекрасные — они очень доброжелательные, всегда старались помогать. Местные жители принимали участие в съемках. Даже если мы говорим об артистах массовых сцен, к сожалению, у нас (в России. — Прим. ФАН) таких людей нет. Там (в ЦАР. — Прим. ФАН) люди по щелчку могут выполнить любое задание режиссера. Это выглядит феноменально», — подытожил артист.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН рассказал, чего он ждет от фильма «Турист».