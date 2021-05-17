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19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
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Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
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19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
19:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
19:04
Спорт
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Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР

  /   Обновлено: 17 мая 2021 19:23
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
фото из личного архива Владимира Петрова  / 

Жители Центральноафриканской Республики (ЦАР) были очень доброжелательны к российским кинематографистам. Об этом в беседе с ФАН рассказал актер Владимир Петров.

Артист поделился подробностями своего участия в создании картины «Турист». Премьера ленты состоится 19 мая на НТВ в 23:40 по московскому времени.

«Я очень благодарен режиссеру за то, что меня взяли в этот проект. Это дало мне колоссальный опыт. Это была моя первая главная роль в полнометражном фильме. Пришлось пройти определенную физическую подготовку. Сам по себе я был в хорошей физической форме. Что же касается разных тонкостей, которые должен уметь мой герой, им я научился у наших профессионалов», — сообщил актер.

Владимир Петров рассказал, что африканский зной не стал дня него проблемой. К климату далекой страны он привык быстро.

«Чувствовал себя также прекрасно, как у себя в Питере. Я был в своей тарелке. Перед поездкой нам делали прививки, так что ничем не болел. Единственное, что в этом плане могу припомнить, по возвращении в Санкт-Петербург у меня была акклиматизация», — рассказал собеседник Федерального агентства новостей.

Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о своих съемках в ЦАР
turistfilm.ru  / Tourist Film Group

В завершение Владимир Петров раскрыл ряд тонкостей своей работы на съемочной площадке и поделился наблюдениями.

«Делал все сам. Каких-то опасных трюков у меня не было. С нами ездила прекрасная команда профессионалов, которые делали все для обеспечения безопасности актеров. Варианта пострадать у меня просто не было. Даже если и были какие-то тяжелые трюки, я делал их сам. Люди там (в ЦАР. — Прим. ФАН) прекрасные — они очень доброжелательные, всегда старались помогать. Местные жители принимали участие в съемках. Даже если мы говорим об артистах массовых сцен, к сожалению, у нас (в России. — Прим. ФАН) таких людей нет. Там (в ЦАР. — Прим. ФАН) люди по щелчку могут выполнить любое задание режиссера. Это выглядит феноменально», — подытожил артист.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН рассказал, чего он ждет от фильма «Турист».

Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

турист петров
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