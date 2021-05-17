Анна Михалкова в новом драматическом фильме сыграет мать поэтессы Ники Турбиной

Москва, 17 мая. Стартовали съемки нового драматического фильма «Ника», который расскажет о судьбе поэтессы Ники Турбиной, прославившейся своими стихотворениями в возрасте семи лет.

Главную роль в картине сыграет Лиза Янковская, а образ матери юной поэтессы воплотит Анна Михалкова. Режиссерское кресло заняла дебютантка, выпускница школы «Индустрия» Василиса Кузьмина. Художественными руководителями и продюсерами фильма стали Александр Андрющенко, Михаил Врубель и Федор Бондарчук.

Создатели утверждают, что «Ника» — это попытка художественного осмысления биографии талантливой Ники Турбиной. Они отметили, что, как и любое подобное произведение, картина не обойдется без элементов сценарного вымысла. Съемки начались 7 мая и пройдут в Москве, а также на берегу Черного моря.

«К таким проектам подходишь с большой осторожностью и сомнением в себе: они всегда требуют серьезной отдачи и мастерства. Но вместе с тем получить такую роль для любого артиста – подарок», — поделилась своими впечатлениями от проекта Анна Михалкова.

Ника Турбина — самая юная советская поэтесса. Она прославилась уже в семь лет. Детство девочки закончилось, когда стартовали бесконечные гастроли. С каждым годом от Турбиной будто уходило вдохновение, к 27 годам она практически перестала писать. В конце 90-х вундеркинд лечилась от алкоголизма и пыталась осознать прошедшую жизнь. О таланте Турбиной спорят по сей день. Многие считают, что стихи за Турбину писала ее мама, которая всегда мечтала о карьере литератора.

Ранее Фонд кино обратился в суд из-за долга режиссера фильма «Вратарь Галактики» Джаника Файзиева. Предварительное судебное заседание по иску назначено на 1 июня, сообщил источник ФАН.