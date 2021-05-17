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17 мая 19:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
19:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
19:04
Спорт
Ловрен и Влашич попали в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2020
19:01
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую раскритиковали за снимок в платье с глубоким декольте
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Анна Михалкова в новом драматическом фильме сыграет мать поэтессы Ники Турбиной

Общество
Анна Михалкова в новом драматическом фильме сыграет мать поэтессы Ники Турбиной
instagram.com  /  @anikiti4na

Москва, 17 мая. Стартовали съемки нового драматического фильма «Ника», который расскажет о судьбе поэтессы Ники Турбиной, прославившейся своими стихотворениями в возрасте семи лет.

Главную роль в картине сыграет Лиза Янковская, а образ матери юной поэтессы воплотит Анна Михалкова. Режиссерское кресло заняла дебютантка, выпускница школы «Индустрия» Василиса Кузьмина. Художественными руководителями и продюсерами фильма стали Александр Андрющенко, Михаил Врубель и Федор Бондарчук.

Создатели утверждают, что «Ника» — это попытка художественного осмысления биографии талантливой Ники Турбиной. Они отметили, что, как и любое подобное произведение, картина не обойдется без элементов сценарного вымысла. Съемки начались 7 мая и пройдут в Москве, а также на берегу Черного моря.

«К таким проектам подходишь с большой осторожностью и сомнением в себе: они всегда требуют серьезной отдачи и мастерства. Но вместе с тем получить такую роль для любого артиста – подарок», — поделилась своими впечатлениями от проекта Анна Михалкова.

Ника Турбина — самая юная советская поэтесса. Она прославилась уже в семь лет. Детство девочки закончилось, когда стартовали бесконечные гастроли. С каждым годом от Турбиной будто уходило вдохновение, к 27 годам она практически перестала писать. В конце 90-х вундеркинд лечилась от алкоголизма и пыталась осознать прошедшую жизнь. О таланте Турбиной спорят по сей день. Многие считают, что стихи за Турбину писала ее мама, которая всегда мечтала о карьере литератора.

Ранее Фонд кино обратился в суд из-за долга режиссера фильма «Вратарь Галактики» Джаника Файзиева. Предварительное судебное заседание по иску назначено на 1 июня, сообщил источник ФАН.

кино фильмы михалкова турбина янковская
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