СК организовал проверку после аварии с перевернувшимся на крышу автобусом на Кубани

Краснодар, 17 мая. Следователи организовали проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса и легковушки на участке автодороги хутор Невелинский — Шереметьевское.

Следственный комитет установил, что водитель отечественной машины столкнулся со школьным автобусом, который двигался в попутном направлении и вез детей домой. В результате ДТП автобус опрокинулся. Пострадали двое школьников 2007 и 2008 года рождения и учитель. Также травмы получил водитель легкового автомобиля.

Специалистам предстоит выяснить, как соблюдались требования безопасности при перевозке несовершеннолетних. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены на контроль.

Как сообщал ФАН, молодой человек, управлявший ВАЗом, несколько раз серьезно нарушал ПДД. На его счету — превышение скорости и пересечение сплошной. Сотрудники ГИБДД выясняют, был ли нарушитель в момент аварии пьян.