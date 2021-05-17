СК организовал проверку после аварии с перевернувшимся на крышу автобусом на Кубани

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 мая 19:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
19:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
19:04
Спорт
Ловрен и Влашич попали в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2020
19:01
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую раскритиковали за снимок в платье с глубоким декольте
Все новости
17 мая 19:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
19:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
19:04
Спорт
Ловрен и Влашич попали в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2020
19:01
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую раскритиковали за снимок в платье с глубоким декольте
Все новости

СК организовал проверку после аварии с перевернувшимся на крышу автобусом на Кубани

  /   Обновлено: 17 мая 2021 19:12
Происшествия
СК организовал проверку после аварии с перевернувшимся на крышу автобусом на Кубани
Федеральное агентство новостей

Краснодар, 17 мая. Следователи организовали проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса и легковушки на участке автодороги хутор Невелинский — Шереметьевское.

Следственный комитет установил, что водитель отечественной машины столкнулся со школьным автобусом, который двигался в попутном направлении и вез детей домой. В результате ДТП автобус опрокинулся. Пострадали двое школьников 2007 и 2008 года рождения и учитель. Также травмы получил водитель легкового автомобиля.

Специалистам предстоит выяснить, как соблюдались требования безопасности при перевозке несовершеннолетних. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены на контроль.

Как сообщал ФАН, молодой человек, управлявший ВАЗом, несколько раз серьезно нарушал ПДД. На его счету — превышение скорости и пересечение сплошной. Сотрудники ГИБДД выясняют, был ли нарушитель в момент аварии пьян.

дтп автобус следователи проверка
Комментировать
Самое популярное
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Шоу-бизнес 39993 15 мая 2021
Звезду фильма «Москва слезам не верит» Раису Рязанову похоронят рядом с сыном
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Армия 35930 15 мая 2021
Baijiahao: провокации Японии у российских границ вынудили Москву дать отпор Токио
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Шоу-бизнес 27156 15 мая 2021
Марина Зудина не хотела появляться в шоу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Политика 21089 15 мая 2021
Французы поддержали решение России о внесении США и Чехии в список недружественных стран
Время после Пасхи 2021: как празднуют День жен-мироносиц, что нельзя делать 16 мая
Общество 15526 15 мая 2021
Время после Пасхи 2021: как празднуют День жен-мироносиц, что нельзя делать 16 мая
Все новости / Происшествия / СК организовал проверку после аварии с перевернувшимся на крышу автобусом на Кубани
Рейтинг@Mail.ru