Телеведущая Ольга Орлова рассказала о совместной жизни с возлюбленным

Москва, 17 мая. Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова в последнее время стала откровенничать со своими поклонниками на личные темы и более открыто говорить о своем избраннике.

Ольгу Орлову называют настоящим советчиком в любовных вопросах. Звезда в качестве ведущей «Дома-2» помогает строить отношения участникам проекта, а также частенько дает амурные советы в соцсетях. Однако о своей личной жизни экс-солистка группы «Блестящие» всегда предпочитала отмалчиваться. Несколько лет Орлова встречается с бизнесменом по имени Валерий.

В последнее время телеведущая, на удивления поклонников, не избегает вопросов о возлюбленном. Звезда, которая долгое время скрывала свой роман, даже опубликовала в соцсети снимок с избранником, правда в кадре таинственного бизнесменов видно лишь частично.

Недавно в своем Instagram-аккаунте Орлова в очередной раз устроила рубрику «вопрос-ответ» и рассказала подробнее о личной жизни. Оказалось, что экс-солистка «Блестящих» давно живет вместе с возлюбленным. По словам звезды, им удалось выстроить гармоничные отношения.

«Мы живем вместе и не раздражаем друг друга», — призналась Орлова.

Телеведущая официально состояла в браке только один раз с бизнесменом Александром Кармановым, от которого родила единственного сына Артема. Из-за беременности Орловой пришлось покинуть группу «Блестящие», но звезда не жалеет, что оставила карьеру певицы.