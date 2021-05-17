Восьмилетний мальчик утонул в Мордовии

Саранск, 17 мая. В Мордовии в реке Алатырь утонул восьмилетний мальчик. Трагедия произошла в селе Кергуды Ичалковского района.

Как выяснилось, в понедельник мальчик в компании друзей 8 и 10 лет на велосипедах поехал к реке Алатырь. Двое малолетних товарищей зашли в воду, не уходя далеко от берега, однако одного унесло течением. Бездыханное тело маленького жителя Мордовии нашли в 50 метрах от места трагедии.

«В настоящее время следователи осматривают место происшествия, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Мордовии.

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