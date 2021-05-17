Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону

Телеведущая, актриса Елена Старостина призналась в интервью ФАН, что хочет принять участие в чемпионате мира по спортивному пилону.

Уроженка Волгограда стала особенно популярной у телезрителей в середине 2000-х, когда вместе с Еленой Хангой вела ток-шоу «Принцип домино» на телеканале НТВ. Сегодня актриса, которой 17 мая исполняется 57 лет, сама готова рассказать поучительную историю о том, как творческий человек может найти новые пути развития в жизни.

ТАСС / Фомичев Михаил

«В 50 лет мне захотелось «движухи»

— Елена, телевидение дает невероятную популярность, а вы были в топе ведущих. «Принцип Домино», куда вы пришли в 2004 году, помнят, как увлекательное ток-шоу. Что связывает вас с этой сферой сегодня?

— Сейчас я свободный художник, в качестве телеведущей не работаю, но снимаюсь в кино и преподаю на коммерческих курсах мастерство тележурналиста.

— Символично, что утром, в день рождения, вас можно увидеть в спортивном зале. Это привычка, или новый виток самореализации? Вы часто публикуете снимки у себя в Instagram с хештегом #на волне, и еще там можно увидеть вас в спортивной форме на пилоне.

— Сегодня понедельник, я должна быт в спортивном зале. А вечером будет семейный ужин по случаю праздника. В 50+ у меня появилось много новых увлечений. Это вейксерфинг, занятия танцами на пилоне — пилоновая акробатика, и вот уже два месяца я растягиваюсь на шпагат. Шпагат — это очень красиво, у меня в жизни не было шпагата. Серфингом на искусственной волне я занимаюсь в Лужниках, а чуть потеплеет, и я рвану «серфить» на Пироговское водохранилище на открытую воду.

— Потребность тела, души или мода? Желание конкурировать в 50+ с возрастом или с кем-то?

— Мне не с кем конкурировать, я не ставлю такой задачи. Мне в 50 лет захотелось «движухи». Я человек импульсивный, энергичный. Йога — очень медленно, фитнес — скучно гонять гантели туда-сюда. И вот однажды увидев сюжет в «Вестях» с китаянкой, подумала, что интересно попробовать себя в пилонной акробатике. Вообще, это преодоление, но когда ты чувствуешь, что можешь делать, что никогда не делал раньше и владеешь своим телом — это удовольствие!

— Вы могли бы монетизировать свою популярность, как и многие люди, набравшие аудиторию на ТВ. Есть настрой вернуться на телевидение? Или передача, которую вы хотели бы вести?

— Конечно, я хочу вести передачи. Но телевидение сегодня, как и кино, стало продюсерским, режиссер ничего не решает. Так и телевидение — оно не редакторское. Все запросы от начальства. А так — я очень крутая, я классная, я суперская, конечно.

ТАСС / Геодакян Артем

«Я сама уже как «бренд»

— Не задумывались об авторской передаче, например, на YouTube-канале?

— Авторскую передачу можно было делать на заре зарождения нового телевидения, в 2000-х. Сейчас все упорядочено, все программы лицензированы. Ими занимаются специально обученные люди на каналах.

Я пока не представляю, что могла бы делать в интернете, на YouTube. Очередное интервью? Мне кажется, я сама уже «бренд» в том смысле, что жизнь после 50-ти не заканчивается. Я могу показать женщинам, как нужно заниматься собой, что нет предела человеческим возможностям, если ты хочешь изменений в своем теле и жизни. Как раз в этом возрасте можно реализовать заложенные ранее устремления и исполнять копившиеся годами желания. И я тому пример.

— А депутатскую карьеру, общественную рассматривали?

— У меня есть гражданская позиция. Она выражается исключительно в походах на избирательные участки. Я это делаю регулярно и отдаю свой голос тому, кого считаю достойным. Я дома не сижу и кухонных разговоров не веду.

— Вы — пример самореализации после 50-ти и слома стереотипа, что женщине с творческой профессией самое главное в ней и реализоваться. То есть должна быть работа и признание.

— Самореализация человека не связана с только с профессией, есть у каждого какие-то увлечения. Другое дело, что любое хобби, вся «движуха» стоит денег. Заниматься собой, своим телом — для этого не нужно быть нищими пенсионерами. Надо дать возможность получить какую-то новую жизнь, получить радость. Кстати, во всем мире есть соревнования по пилонной акробатике для людей 45+, 50+ и так далее. Для этого нужно готовиться либо самим, либо с поддержкой.

— Новые рубежи наметили?

— Я не оставляю желания принять участие в чемпионате мира по спортивному пилону. В мире много женщин моего возраста, которые занимаются пилонной акробатикой, и делают они это так здорово. Мы переписываемся и друг друга подбадриваем. В кино хотелось бы какой-то роли. В спорте все зависит от меня — как я подготовлюсь, как я к этому подойду.

ТАСС / Саверкин Александр

«Для меня идеал современного телеведущего — Татьяна Ремизова»

— Расскажите о вашей семье.

— Мы с мужем 28 лет вместе, в мае 1993 года поженились. Сыну —25. Я не рассказываю о них. Они со мною рядом – и это уже хорошо.

— Кстати о карьере на телевидении. Феминизм стал уже продуктом, и женщины рассказывают о приставаниях, без которых они не получили бы путевку в профессию. Может что-то подобное прозвучать от наших известных телеведущих?

— Я отношусь к этому, мягко говоря, с недоумением. К каждой женщине в любом возрасте кто-то приставал. Женщина на то и существует, чтобы она нравилась мужчинам. Девушка, особенно когда она расцветает, ощущает на себе взгляды молодых людей, а потом и немолодых людей. Кого же из нас за руку не держал зрелый мужчина?

Другой вопрос, что мы не разбивали семьи — у меня такого не было. Я в телевизионной журналистике 27 лет. На работе ты можешь быть только умным, красивым тебя могут сделать. Может быть в кино еще могут «прикрыть» не очень умелую актрису игрой и работой народных артистов. На телевидении — не получится.

Ты должна доказывать каждый день, что ты правильно оказалась в этом месте, работаешь прямые включения, можешь за 20 минут написать сюжет и поехать его снять. Что ты разбираешься в политике и свободно ориентируешься в информационном поле. Гендерные особенности — это ерунда.

— Мечта стать телеведущей по-прежнему будоражит девичьи мечты. Какой пример настоящего ведущего вы бы им привели?

— Ведущий в кадре — единичные люди, они нравятся и годами работают, потому что они искренние, образованные. Искренности научить нельзя, это внутренняя органика. Работать — можно. Для меня идеал современного телеведущего, мастерства и профессионализма — Татьяна Ремизова в программе «Вести». Я просто восхищаюсь, как они с Сергеем Брилевым работают на прямых включениях, особенно 9 Мая. Вот есть ориентиры.

При всей своей известности и популярности у них нет желания понравится зрителем, — вот это ценится. А у некоторых ведущих я наблюдаю манерность, которая появляется от ощущения, что тебя начали узнавать на улицах. Нас Игорь Леонидович Кириллов вызывал и говорил: «закатывание глазок» — убрать!