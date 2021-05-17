Contra Magazin: США могут вывести свой военный контингент из Турции в Грецию

Афины, 17 мая. Охлаждение политических отношений между Вашингтоном и Анкарой привело к усилению военного сотрудничества между США и Грецией.

Такое мнение высказали обозреватели греческого издания Contra Magazin, обратив внимание на несколько признаков значительного укрепления военного взаимодействия между США и Грецией. Власти обеих стран готовятся заключить новый договор о безопасности, который существенно расширит возможности активных действий Пентагона на греческой территории.

Авторы издания предполагают, что руководство США рассматривает варианты вывода своих баз и военного контингента из Турции, а Греция в таком случае может быть оптимальным местом их новой дислокации. Аналитики Contra Magazin подчеркивают, что таким образом Вашингтон сможет не только преподать урок Анкаре, но и ограничить растущее влияние России и Китая в восточном Средиземноморье.

Ранее сообщалось, что греческие власти открыли границы страны для туристов из России.