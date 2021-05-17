Руководители NED подтвердили связи с командой Навального

В «Национальном фонде в поддержку демократии» (NED, контролируется Госдепартаментом США; организация, признанная нежелательной в России) рассказали о сотрудничестве с Алексеем Навальным и Леонидом Волковым.

Сотрудники фонда провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили подробности своей деятельности. На связи с ними были пранкеры, которые представились именем бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. В ходе беседы вице-президент по политическим вопросам и стратегии NED Барбара Хейг отметила важность работы, связанной именно с Россией, а также подтвердила связи фонда с командой Навального.

«Часть моей работы заключается в том, что многие наши группы работают как бы в дополнение к Навальному, это различные издания, журналисты-расследователи, у нас прекрасные отношения с ними. И было бы хорошо, если бы у вас были какие-то способы отслеживания чиновников. А еще я думаю, что есть проблема с российскими войсками. Посмотрите на дислокацию российской армии по стране и насколько часто войска ее меняют», — заявила Хейг.

Пранкер, выступавший от имени помощника Тихановской, поинтересовался, связывался ли с представителями NED один из ближайших соратников Навального Леонид Волков, и получил утвердительный ответ президента фонда Карла Гершмана.

«Да, конечно. Вы знаете, мы в теме и не отступаем от нашей собственной стратегии», — уточнил глава организации.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей уже публиковало материалы, посвященные связям NED с представителями российской оппозиции. Известно, что Алексей Навальный сотрудничал с фондом с 2006 года, когда ему назначили первых опытных кураторов Джона Сквайра, Марка Шляйфера и Фрэнка Конатсера. Именно этот период совпал с ростом сетевой активности Навального и запуском его YouTube-канала.