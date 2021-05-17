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17 мая 19:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
19:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
19:04
Спорт
Ловрен и Влашич попали в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2020
19:01
Шоу-бизнес
Юлию Барановскую раскритиковали за снимок в платье с глубоким декольте
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Руководители NED подтвердили связи с командой Навального

Общество
Руководители NED подтвердили связи с командой Навального
facebook.com  /  Алексей Навальный

В «Национальном фонде в поддержку демократии» (NED, контролируется Госдепартаментом США; организация, признанная нежелательной в России) рассказали о сотрудничестве с Алексеем Навальным и Леонидом Волковым.

Сотрудники фонда провели онлайн-встречу, в ходе которой обсудили подробности своей деятельности. На связи с ними были пранкеры, которые представились именем бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. В ходе беседы вице-президент по политическим вопросам и стратегии NED Барбара Хейг отметила важность работы, связанной именно с Россией, а также подтвердила связи фонда с командой Навального.

«Часть моей работы заключается в том, что многие наши группы работают как бы в дополнение к Навальному, это различные издания, журналисты-расследователи, у нас прекрасные отношения с ними. И было бы хорошо, если бы у вас были какие-то способы отслеживания чиновников. А еще я думаю, что есть проблема с российскими войсками. Посмотрите на дислокацию российской армии по стране и насколько часто войска ее меняют», — заявила Хейг.

Пранкер, выступавший от имени помощника Тихановской, поинтересовался, связывался ли с представителями NED один из ближайших соратников Навального Леонид Волков, и получил утвердительный ответ президента фонда Карла Гершмана.

«Да, конечно. Вы знаете, мы в теме и не отступаем от нашей собственной стратегии», — уточнил глава организации.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей уже публиковало материалы, посвященные связям NED с представителями российской оппозиции. Известно, что Алексей Навальный сотрудничал с фондом с 2006 года, когда ему назначили первых опытных кураторов Джона Сквайра, Марка Шляйфера и Фрэнка Конатсера. Именно этот период совпал с ростом сетевой активности Навального и запуском его YouTube-канала.

навальный ned
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