Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021», который официально стартовал 16 мая 2021 года в Роттердаме, готовится предоставить сцену для первого полуфинала. Именно в нем выступит представительница России певица Manizha (Манижа). Правда, ее шансы на победу и даже на выход в финал оцениваются, увы, невысоко. Не лучше дела у другой русской исполнительницы — представительницы Молдавии Наталии Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров. Отметим, Гордиенко уже прорывалась в финал Евровидения в 2006 году.

Напомним, в 2020-м конкурс не состоялся из-за пандемии COVID-19, в этом году еще действует много ограничений. Несколько стран отказались от участия в Евровидении-2021. Подробности — в материале ФАН.

Когда пройдет первый полуфинал

Первый полуфинал конкурса состоится во вторник, 18 мая. В ходе выступления на главной арене Ahoy Rotterdam за десять путевок в финал Евровидения поборются 16 стран, в том числе Россия.

Манижа с композицией Russian Woman («Русская женщина») выступит третьей. Украинская группа Go_A с композицией SHUM («Шум») выйдет на сцену предпоследней — под 15-м номером.

Когда пройдет второй полуфинал

Второй полуфинал Евровидения-2021 пройдет в четверг, 20 мая. За десять путевок поборются 17 участников, в том числе представительница Молдавии Наталия Гордиенко. Подопечная Киркорова выйдет на сцену под седьмым номером с композицией Sugar («Сахар»).

Когда пройдет финал Евровидения-2021

Финал песенного конкурса состоится в субботу, 22 мая. За победу будут сражаться 26 конкурсантов: 20 финалистов по итогам полуфиналов, страна-хозяйка Нидерланды (она будет замыкать конкурс) и пять участников от стран-основательниц мероприятия: Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.

Где смотреть Евровидение-2021

Оба полуфинала и финал покажет в прямом эфире Первый канал. Начало трансляций в 22:00 по московскому времени.

Также все этапы конкурса и финал, а также другие мероприятия Евровидения-2021 будут доступны в интернете на официальном сайте мероприятия, в том числе на русском языке.

Шансы России на победу

Хотя Манижу и ее композицию довольно жестко критиковали, песня «Русская женщина» была номинирована на премию Eurostory Award-2021, которую присуждают за лучший текст произведения для конкурса.

Официальные букмекеры Евровидения, впрочем, шансы Манижи на победу всерьез не рассматривают, хотя шанс пройти в финал у нее остается.

На первое место букмекеры сейчас ставят Италию, которую представляет рок-группа Måneskin с песней Zitti e buoni («Тихий и смирный»).

На втором месте бывшая главная фаворитка конкурса — представительница Франции Барбара Прави с композицией Voilà («Вот так»).

Замыкает первую тройку представительница Мальты Дестини Чукуньере с песней Je me cassе («Я сваливаю»).

Манижу официальные букмекеры конкурса поставили на 11-е место. Так что, если букмекеры немного перестраховались, россиянка сможет спеть не только в полуфинале, но и в финале Евровидения-2021.