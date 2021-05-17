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17 мая 19:26
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новостей
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
19:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
19:04
Спорт
Ловрен и Влашич попали в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2020
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Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России

Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
Федеральное агентство новостей  / 

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021», который официально стартовал 16 мая 2021 года в Роттердаме, готовится предоставить сцену для первого полуфинала. Именно в нем выступит представительница России певица Manizha (Манижа). Правда, ее шансы на победу и даже на выход в финал оцениваются, увы, невысоко. Не лучше дела у другой русской исполнительницы — представительницы Молдавии Наталии Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров. Отметим, Гордиенко уже прорывалась в финал Евровидения в 2006 году.

Напомним, в 2020-м конкурс не состоялся из-за пандемии COVID-19, в этом году еще действует много ограничений. Несколько стран отказались от участия в Евровидении-2021. Подробности — в материале ФАН.

Когда пройдет первый полуфинал

Первый полуфинал конкурса состоится во вторник, 18 мая. В ходе выступления на главной арене Ahoy Rotterdam за десять путевок в финал Евровидения поборются 16 стран, в том числе Россия.

Манижа с композицией Russian Woman («Русская женщина») выступит третьей. Украинская группа Go_A с композицией SHUM («Шум») выйдет на сцену предпоследней — под 15-м номером.

Когда пройдет второй полуфинал

Второй полуфинал Евровидения-2021 пройдет в четверг, 20 мая. За десять путевок поборются 17 участников, в том числе представительница Молдавии Наталия Гордиенко. Подопечная Киркорова выйдет на сцену под седьмым номером с композицией Sugar («Сахар»).

Когда пройдет финал Евровидения-2021

Финал песенного конкурса состоится в субботу, 22 мая. За победу будут сражаться 26 конкурсантов: 20 финалистов по итогам полуфиналов, страна-хозяйка Нидерланды (она будет замыкать конкурс) и пять участников от стран-основательниц мероприятия: Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции.

Где смотреть Евровидение-2021

Оба полуфинала и финал покажет в прямом эфире Первый канал. Начало трансляций в 22:00 по московскому времени.

Также все этапы конкурса и финал, а также другие мероприятия Евровидения-2021 будут доступны в интернете на официальном сайте мероприятия, в том числе на русском языке.

Шансы России на победу

Хотя Манижу и ее композицию довольно жестко критиковали, песня «Русская женщина» была номинирована на премию Eurostory Award-2021, которую присуждают за лучший текст произведения для конкурса.

Официальные букмекеры Евровидения, впрочем, шансы Манижи на победу всерьез не рассматривают, хотя шанс пройти в финал у нее остается.

На первое место букмекеры сейчас ставят Италию, которую представляет рок-группа Måneskin с песней Zitti e buoni («Тихий и смирный»).

На втором месте бывшая главная фаворитка конкурса — представительница Франции Барбара Прави с композицией Voilà («Вот так»).

Замыкает первую тройку представительница Мальты Дестини Чукуньере с песней Je me cassе («Я сваливаю»).

Манижу официальные букмекеры конкурса поставили на 11-е место. Так что, если букмекеры немного перестраховались, россиянка сможет спеть не только в полуфинале, но и в финале Евровидения-2021.

евровидение евровидение-2021 манижа manizha русская женщина
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