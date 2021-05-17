Вакцинироваться придется постоянно: эксперты о жизни после пандемии

Во многих российских городах большая и самая жесткая часть антикоронавирусных ограничений снята, люди расслабились. И расслабились настолько, что падают темпы вакцинации, хотя сама инфекция никуда не делась, многие начали болеть по второму кругу. В чем кроются причины нежелания делать прививку? Есть ли смысл вводить ковид-паспорта? И почему люди с антителами должны ходить без масок? На эти вопросы ответили ученые и медики в ходе прямого эфира, организованного ФАН и Медиагруппой «Патриот».

Есть несколько причин, по которым темпы вакцинации замедлились, считает профессор, заведующий кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев. Часть людей уже переболели и теперь просто не знают, когда надо вакцинироваться, плюс есть большая группа жителей города, которая не осознает необходимость прививки от коронавируса.

«В интернете много призывов не вакцинироваться, но сейчас то время, когда нужно сделать прививку. Тем более наш препарат не уступает зарубежным», — заявил он.

Подталкивать граждан к вакцинации введением ковид-паспортов, о которых все чаще говорят в СМИ, Яковлев считает пустой затеей.

«Это абсолютно бессмысленное занятие — с точки зрения эпидемиологии коронавирусом можно болеть повторно. Весь мир подходит к тому, что это будет сезонная инфекция, и как долго в этом случае должен действовать паспорт? Есть более простой прием: пока есть антитела, человек может передвигаться куда угодно, неважно — после болезни или вакцины. Вот этот подход не будет делить людей на первый и второй сорт», — считает он.

Как рассказал ученый, антитела после болезни остаются эффективны в течение периода от нескольких месяцев до полугода. Это тот критерий, на который человеку надо ориентироваться, принимая решение, делать прививку или нет. Если антител больше нет, то имеет смысл пройти вакцинацию. Он также добавил, что, согласно новым рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), людям, которые переболели или прошли вакцинацию от коронавируса, не надо носить маски в общественных местах.

«Даже когда человек пользуется общественным транспортом, у него идет антигенное раздражение циркулирующего возбудителя, который поддерживает наличие иммунитета. В таких случаях защита от коронавируса будет работать даже дольше. Это интересное наблюдение, которым может пользоваться большинство людей. Но для групп лиц под риском нужны другие рекомендации», — объяснил ученый.

В дальнейшем, по мнению Яковлева, вакцинация от коронавируса станет сезонной, как и от гриппа, чтобы основная часть населения имела иммунную защиту.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Коронавирус плотно вошел в нашу жизнь и надеяться, что он просто так из нее исчезнет, не стоит, уверена кандидат медицинских наук, главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова. Одной из причин падения темпов вакцинации стало общее расслабление россиян. Хотя, пока не будет коллективного иммунитета, который обеспечит вакцинация, расслабляться рано, сказала она. При этом эксперт отметила, что темпы вакцинации в регионах разнятся.

«Все дело в доступности. Повезло Москве и Петербургу, там организованы центры вакцинации. Не везде такое есть. С точки зрения врачей, должна быть пропаганда. У врача должно быть время на обсуждение с пациентом особенностей процедуры, время выбрать вакцину», — объяснила она.

Относительно боязни опасности антикоронавирусной прививки Добрецова особо подчеркнула, что клинические исследования отечественных вакцин завершены и все побочные эффекты известны, поэтому опасаться совершенно нечего. При этом спикер не считает необходимым делать вакцинацию в принудительном порядке или вводить ковид-паспорта. По ее мнению, прививка — дело добровольное. А чтобы как можно больше людей привились, необходимо сделать вакцинацию еще доступней.