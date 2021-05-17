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17 мая 19:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:23
Весь мир
Алжир откроет воздушные и сухопутные границы с 1 июня
19:20
Происшествия
Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США
19:19
Происшествия
Жительница Петушков может заплатить крупный штраф за фиктивную прописку мигранта
19:18
Общество
Полпред Юрий Трутнев прибыл в Приморье
19:17
Происшествия
Пожилая пензячка попала под пассажирский поезд и выжила
19:17
Общество
Соседов пожелал поражения российской конкурсантке «Евровидения — 2021»
19:17
Происшествия
Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень было остановлено из-за мощного пожара
19:17
Политика
Резника заподозрили в незаконной помощи родственнице с элитным жильем в Петербурге
19:16
Общество
Елена Старостина: Я хочу участвовать в чемпионате мира по спортивному пилону
19:16
Армия
ВВС Израиля нанесли удар по штабу службы безопасности движения ХАМАС в секторе Газа
19:15
Весь мир
Фермеры сектора Газы несут потери из-за израильских обстрелов
19:11
Общество
США продадут Армии обороны Израиля высокоточное оружие. События дня
19:10
Общество
Люди там прекрасные: актер Владимир Петров рассказал о съемках в ЦАР
19:08
Общество
Глава Роскачества анонсировал появление «зеленой» продукции в РФ
19:05
Весь мир
Марокканцы вышли на улицы в поддержку палестинцев
19:05
Происшествия
Люди в жутких масках напали на отдыхающих на пляже в Таиланде
19:05
Общество
Евровидение-2021, первый полуфинал: когда выступит Манижа, где смотреть, шансы России
19:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на жизненные трудности
19:04
Спорт
Ловрен и Влашич попали в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2020
19:01
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Депутат Амосов призвал создать в России фонд по сохранению культурного наследия

Общество
Депутат Амосов призвал создать в России фонд по сохранению культурного наследия
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В России необходим государственный фонд, который будет способствовать сохранению исторических объектов как в Санкт-Петербурге, так и в других регионах страны. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов.

По его словам, проблема сохранения исторического наследия является очень актуальной для России и всего мира, ведь на изучении памятников культуры и природы сегодня держится весь познавательный туризм.

«Это важное направление экономики многих стран. Например, чтобы увидеть какие-то исторические здания, кто-то приезжает во Францию и в Италию, а кто-то — в Санкт-Петербург. Кроме Петербурга, у нас существует еще много мест с памятниками культуры и истории. Это все, конечно, нужно сохранять», — отметил депутат.

Амосов объяснил, что в России сохранять исторические памятники сложно в первую очередь из-за дороговизны.

«Центр Петербурга включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, куда заносят важные объекты для всего человечества. У нас центр Петербурга с пригородами Петергофом, Павловском и другими — огромный, чуть ли не самый большой в мире объект, внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО. Наша страна обязалась его сохранять. Это выгодно нам с точки зрения экономики, но это стоит больших денег. В этот объект входят и обычные жилые дома, и, чтобы поддерживать их в нормальном состоянии, в них нужно вкладываться. Это проблема», — сказал он.

Депутат призвал создать в России фонд по сохранению культурного наследия
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Депутат отметил, что РФ необходима программа федерального уровня. По его словам, проблему можно решить путем сотрудничества бизнеса и государства. Амосов уверен, что для сохранения объектов культурного наследия, в том числе и Петербурга, необходимо привлекать государство, частные компании, также можно сотрудничать и с иностранными инвесторами.

«Я не говорю, что памятники должны быть только государственными, все должно быть по-разному. На мой взгляд, в России нужно создать фонд, который будет оказывать точечную поддержку на регулярной основе. Такой фонд есть у ЮНЕСКО, но он оказывает помощь странам с совсем плохим финансовым положением. Также приведу в пример частный фонд крупного предпринимателя Ага Хана, который поддерживает мусульманские объекты. Есть разные фонды по всему миру, они работают, и у нас деньги можно привлекать таким же способом», — заверил политик.

Амосов подчеркнул, что Санкт-Петербург был бы заинтересован в том, чтобы федеральные органы власти взяли на себя ответственность за сохранение исторического наследия города.

«Санкт-Петербург несет большое бремя по ремонту фасадов, он может рассчитывать на поддержку со стороны государства», — сказал он.

Депутат призвал создать в России фонд по сохранению культурного наследия
Невские Новости  / Екатерина Богданова

Также депутат признался, что частным компаниям не под силу самим содержать исторические здания.

«Я недавно был в Шуваловском парке, там есть несколько старинных домов, которые сейчас принадлежат Ростеху. Здания им не нужны. Они выставили их на продажу, но покупателей так и не нашли, потому что есть определенные требования со стороны государства — сносить объекты нельзя, а реставрировать — дорого», — отметил он.

Ранее журналисты составили рейтинг главных туристических направлений России. Лидером списка оказалась Москва. Второе место заняло Подмосковье, а третье — Санкт-Петербург. В топ-10 регионов РФ также вошли Кубань, Крым, Татарстан, Ленинградская область, Приморский край, Карелия и Иркутская область.

петербург санкт-петербург культура история наследие юнеско
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