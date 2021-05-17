Депутат Амосов призвал создать в России фонд по сохранению культурного наследия

В России необходим государственный фонд, который будет способствовать сохранению исторических объектов как в Санкт-Петербурге, так и в других регионах страны. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов.

По его словам, проблема сохранения исторического наследия является очень актуальной для России и всего мира, ведь на изучении памятников культуры и природы сегодня держится весь познавательный туризм.

«Это важное направление экономики многих стран. Например, чтобы увидеть какие-то исторические здания, кто-то приезжает во Францию и в Италию, а кто-то — в Санкт-Петербург. Кроме Петербурга, у нас существует еще много мест с памятниками культуры и истории. Это все, конечно, нужно сохранять», — отметил депутат.

Амосов объяснил, что в России сохранять исторические памятники сложно в первую очередь из-за дороговизны.

«Центр Петербурга включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, куда заносят важные объекты для всего человечества. У нас центр Петербурга с пригородами Петергофом, Павловском и другими — огромный, чуть ли не самый большой в мире объект, внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО. Наша страна обязалась его сохранять. Это выгодно нам с точки зрения экономики, но это стоит больших денег. В этот объект входят и обычные жилые дома, и, чтобы поддерживать их в нормальном состоянии, в них нужно вкладываться. Это проблема», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат отметил, что РФ необходима программа федерального уровня. По его словам, проблему можно решить путем сотрудничества бизнеса и государства. Амосов уверен, что для сохранения объектов культурного наследия, в том числе и Петербурга, необходимо привлекать государство, частные компании, также можно сотрудничать и с иностранными инвесторами.

«Я не говорю, что памятники должны быть только государственными, все должно быть по-разному. На мой взгляд, в России нужно создать фонд, который будет оказывать точечную поддержку на регулярной основе. Такой фонд есть у ЮНЕСКО, но он оказывает помощь странам с совсем плохим финансовым положением. Также приведу в пример частный фонд крупного предпринимателя Ага Хана, который поддерживает мусульманские объекты. Есть разные фонды по всему миру, они работают, и у нас деньги можно привлекать таким же способом», — заверил политик.

Амосов подчеркнул, что Санкт-Петербург был бы заинтересован в том, чтобы федеральные органы власти взяли на себя ответственность за сохранение исторического наследия города.

«Санкт-Петербург несет большое бремя по ремонту фасадов, он может рассчитывать на поддержку со стороны государства», — сказал он.

Невские Новости / Екатерина Богданова

Также депутат признался, что частным компаниям не под силу самим содержать исторические здания.

«Я недавно был в Шуваловском парке, там есть несколько старинных домов, которые сейчас принадлежат Ростеху. Здания им не нужны. Они выставили их на продажу, но покупателей так и не нашли, потому что есть определенные требования со стороны государства — сносить объекты нельзя, а реставрировать — дорого», — отметил он.

Ранее журналисты составили рейтинг главных туристических направлений России. Лидером списка оказалась Москва. Второе место заняло Подмосковье, а третье — Санкт-Петербург. В топ-10 регионов РФ также вошли Кубань, Крым, Татарстан, Ленинградская область, Приморский край, Карелия и Иркутская область.