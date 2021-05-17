Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения

Москва, 17 мая. Руководитель Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе старается никого не выделять из своих учеников, однако на днях он рассказал о своем талантливом выпускнике.

Именитый артист на свой странице в Instagram поздравил молодого танцора Руслана Стенюшкина с днем рождения. По словам Цискаридзе, с первых дней обучения он разглядел бесспорный талант и трудолюбие Руслана. Он признался, что до сих пор внимательно следит за успехами своего выпускника.

«Стенюшкин необыкновенный! Во всем нестандартный! С первой секунды меня очаровала его взрослость, зрелость и необычайная детскость одновременно», — признался Цискаридзе.

По словам артиста, первое время им с Русланом было очень непросто ладить друг с другом, ведь они оба упертые и до конца стоят на своем. Однако эта «борьба», уверен Николай Цискаридзе, только пошла на пользу — ведь они сумели добиться больших результатов.

Руководитель академии признался, что только через год после выпуска Стенюшкина узнал, что был кумиром молодого танцовщика. Артист балета иронично отметил, что знай он об этом раньше, то возможно относился к своему ученику куда строже.

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