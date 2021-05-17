Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне

Санкт-Петербург, 17 мая. Нужно ли на территории Российской Федерации устанавливать ответственность за разрушение памятников, рассказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов.

Возможно, такая инициатива нужна, предположил политик. Однако в первую очередь следует подумать о стимулах и о вопросе сотрудничества бизнеса и государства. Если ввести ответственность за подобное, мало чего удастся добиться, считает депутат.

«Если плачевное состояние — не срослась экономика, велики затраты, а избавиться не могут», — отметил Амосов в рамках брифинга в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», пишет Федеральное агентство новостей.

Депутат не исключил необходимость оказания государством финансовой помощи организациям, ответственным за состояние тех или иных памятников. Амосов напомнил, что у ЮНЕСКО есть для этих целей специальный фонд. Возможно, в России следовало бы учредить что-то подобное, отметил политик.

В России есть множество памятников, состояние которых оценивается как аварийное. Во многих случаях такая проблема связана с бюрократическими процедурами, которые нужно пройти инвесторам, чтобы привести в порядок сооружения. Только в Петербурге около девяти тысяч памятников нуждаются в реставрации.