Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом

Дублин, 17 мая. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил многочисленным поклонникам, что в третий раз стал отцом.

Конор Макгрегор опубликовал в Instagram-аккаунте пост с новорожденным сыном. В кадре именитый боец смешанных единоборств держит в руках спящего младенца, которого назвали Рианом.

«Теперь нас пятеро в клане Макгрегоров. Родился здоровый мальчик! У малыша и его чудесной мамы все отлично! Боже, я благодарю тебя за все, что ты даешь мне и моей семье в этом мире. Мой новорожденный сын, Риан Макгрегор», — написал спортсмен.

Менее чем за час публикацию Макгрегора оценили свыше миллиона пользователей социальной сети. Стоит отметить, что у бойца MMA и его супруги есть еще двое детей — сын Джек и дочь Кроя.

Ранее вице-президент клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о Хабибе Нурмагомедове.