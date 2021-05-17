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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
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Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом

  /   Обновлено: 17 мая 2021 17:51
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
Global Look Press  /  SMG/Keystone Press Agency

Дублин, 17 мая. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил многочисленным поклонникам, что в третий раз стал отцом.

Конор Макгрегор опубликовал в Instagram-аккаунте пост с новорожденным сыном. В кадре именитый боец смешанных единоборств держит в руках спящего младенца, которого назвали Рианом.

«Теперь нас пятеро в клане Макгрегоров. Родился здоровый мальчик! У малыша и его чудесной мамы все отлично! Боже, я благодарю тебя за все, что ты даешь мне и моей семье в этом мире. Мой новорожденный сын, Риан Макгрегор», — написал спортсмен.

Менее чем за час публикацию Макгрегора оценили свыше миллиона пользователей социальной сети. Стоит отметить, что у бойца MMA и его супруги есть еще двое детей — сын Джек и дочь Кроя.

Ранее вице-президент клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о Хабибе Нурмагомедове.

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