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17 мая 17:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
17:30
Весь мир
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Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России

Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 17 мая. Проблема сохранения исторических памятников в России актуальна, как и во всем мире, ее решение упирается в экономику, объяснил депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов.

По вопросу сохранения памятников парламентарий высказался на брифинге в медиацентре «Патриот». Амосов отметил, что на таких объектах культурного наследия держится познавательный туризм во всем мире, и их ценность очевидна, однако это не решает проблемы с их обслуживанием.

«Главная проблема — это дорогая вещь. Есть список ЮНЕСКО, он всемирный, туда заносят важные объекты для всего человечества, например, московский Кремль, казанский Кремль. Это выгодно с точки зрения экономики, но такие объекты стоят денег. В них входят жилые дома, нужно поддерживать состояние фасадов, это проблема», — констатировал депутат.

Говоря о возможных способах решения проблемы, Амосов предложил как один из вариантов разработку специальной федеральной программы по поддержке таких памятников. Он также добавил, что на эти цели должны выделяться международные, частные и региональные средства.

В ходе брифинга Амосов ответил и на многие другие вопросы по теме сохранения объектов культуры. Посмотреть запись эфира с мероприятия можно на странице Медиагруппы «Патриот» во «ВКонтакте» по ссылке.

петербург памятники амосов
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