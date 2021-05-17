Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России

Санкт-Петербург, 17 мая. Проблема сохранения исторических памятников в России актуальна, как и во всем мире, ее решение упирается в экономику, объяснил депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов.

По вопросу сохранения памятников парламентарий высказался на брифинге в медиацентре «Патриот». Амосов отметил, что на таких объектах культурного наследия держится познавательный туризм во всем мире, и их ценность очевидна, однако это не решает проблемы с их обслуживанием.

«Главная проблема — это дорогая вещь. Есть список ЮНЕСКО, он всемирный, туда заносят важные объекты для всего человечества, например, московский Кремль, казанский Кремль. Это выгодно с точки зрения экономики, но такие объекты стоят денег. В них входят жилые дома, нужно поддерживать состояние фасадов, это проблема», — констатировал депутат.

Говоря о возможных способах решения проблемы, Амосов предложил как один из вариантов разработку специальной федеральной программы по поддержке таких памятников. Он также добавил, что на эти цели должны выделяться международные, частные и региональные средства.

В ходе брифинга Амосов ответил и на многие другие вопросы по теме сохранения объектов культуры. Посмотреть запись эфира с мероприятия можно на странице Медиагруппы «Патриот» во «ВКонтакте» по ссылке.