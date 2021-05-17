СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья

Ярославль, 17 мая. Суд встал на сторону студентки-сироты по иску о включении девушки в список лиц, нуждающихся в предоставлении жилья. Весомую помощь в борьбе с бюрократией оказали следователи.

Девушка учится в профильной петербургской академии СК, студенты которой являются подшефными Северо-Западного следственного управления на транспорте. Выяснилось, что с 2006 года ученица находится в категории детей-сирот. Сотрудники Департамента образования Ярославской области отказывались вносить ее в список граждан, которые нуждаются в жилье. Для этого они находили массу оснований.

Следователи помогли студентке с исправлением технической ошибки в пакете документов. Помощь она получила и при составлении заявлений в органы власти и прокуратуры.

Надзорное ведомство выявило нарушения прав студентки, после чего последовал иск в суд. Исковые требования девушки были удовлетворены, департамент обязан включить ее в перечень нуждающихся в жилье.