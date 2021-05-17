Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях

Москва, 17 мая. Мировой суд Таганского района Москвы имеет в наличии 12 протоколов, где описаны допущенные корпорацией Facebook нарушения.

Административные правонарушения способны повлечь за собой необходимость оплатить штрафы. В общей сложности соцсеть Facebook может выплатить 56 млн рублей или 750 тыс. долларов. Санкции наложат за неудаление контента, запрещенного на территории России, в соответствии с ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП.

Таганский суд ранее получил еще четыре протокола, в которых описаны нарушения, допущенные администрацией платформы. Каждый из них подразумевает штраф в размере 4 млн рублей. В общей сумме Facebook может выплатить по ним 16 млн рублей.