Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода

Москва, 17 мая. Палестина не намерена вести двусторонние переговоры с Израилем, в которых США будут единственным посредником. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Он напомнил, что последние переговоры между Палестиной и Израилем при посредничестве США длились девять месяцев и закончились полным провалом.

«И в конце было официально заявлено, что переговоры провалились. Потому что Израиль продолжал политику расширения поселений. И поэтому мы вернемся к переговорам только в рамках нового международного подхода, где посредником выступит квартет по Ближневосточному урегулированию», — пояснил посол.

Стоит отметить, что 10 мая возобновилось вооруженное противостояние между Израилем и Палестиной. Стороны активно обмениваются массированными ракетными ударами.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы Израиля нанесли удары по подводной лодке движения ХАМАС у побережья сектора Газа.