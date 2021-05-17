Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти

Москва, 17 мая. Директор сервиса обмена криптовалют Alfacash Никита Сошников оценил в беседе с журналистами перспективы главной криптовалюты.

Стоимость биткоина упала утром в понедельник до отметки в 42,1 тысячи долларов, что является минимумом с начала февраля. Двигавший курс криптовалюты «бычий тренд» исчерпан, уверен аналитик. Причем положение валюты только усугубилось после критики миллиардера Илона Маска.

«Для разворота тренда нужны какие-то более впечатляющие события», — цитирует Сошникова РБК.

В их числе финансовый эксперт назвал приход крупного институционального игрока и регуляторные изменения. Также на ситуацию может оказать влияние принятие биткоина крупным участником финансовой системы. Без этого курс главной криптовалюты будет и дальше колебаться на текущем уровне, уверен он.

Другие финансовые эксперты ранее также предположили, что может вызвать рост курса биткоина. Прежде всего криптовалюта должна преодолеть ряд критических ценовых зон.