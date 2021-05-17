Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального

Владимир, 17 мая. Руководитель организации-иноагента «Альянс врачей»1 Анастасия Васильева не смогла избежать штрафа за незаконную акцию у стен владимирской колонии.

Владимирский областной суд не удовлетворил апелляцию защиты главы «Альянса врачей» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Анастасии Васильевой на приговор, вынесенный по делу об организации незаконной акции у стен ИК-2, где содержится блогер Алексей Навальный.

Подсудимая по-прежнему должна уплатить штраф в размере 180 тыс. рублей. Адвокат «Альянса» уже заявил о намерении обжаловать решение в ЕСПЧ.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.