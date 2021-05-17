Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо

Киев, 17 мая. Крупные автозаправочные компании Украины приостановили продажу премиального топлива. Тенденция отмечается на фоне введения местными властями торговой наценки на бензин.

Речь идет о решении украинского кабмина до завершения коронавирусной пандемии задействовать искусственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. После этого продавать ряд марок отказались автозаправочные станции ОККО, WOG, SOCAR и KLO, сообщает портал «Ино СМИ» со ссылкой на издание «Главред».

«Азербайджанская SOCAR <...> приостановила продажу топлива марок NANO 95 и Diesel Nano. АЗС KLO временно не будет продавать марки VENTUS 95 и VENTUS Diesel», — говорится в статье.

Автозаправочные сети не собираются предоставлять дополнительные скидки своим клиентам. После введения нового постановления продажа премиального топлива становится убыточной, отмечают представители компаний.

В США недавно также случился коллапс на рынке топлива. Из-за кибератаки на Colonial Pipeline американские водители авто массово скупали бензин, опустошая местные АЗС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее пообещал, что государство будет контролировать цены на бензин, в том числе законодательно. Несмотря на сложный год, стоимость топлива не выросла выше инфляции, цитирует его «ФедералПресс».