Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину

Киев, 17 мая. Продажу дизельного топлива прекратили автозаправочные станции ОККО и WOG из-за предельного уровня торговой надбавки к средней цене продукта, который установил Кабмин Украины.

Автозаправки бойкотируют постановление Кабинета министров Украины и отказываются продавать премиальное дизельное топливо и бензин. Помимо компаний ОККО и WOG, к бунту присоединились SOCAR и KLO, сообщает «Иносми.ру».

Нефтяная компания Азербайджана SOCAR приостановила сбыт топлива марок NANO 95 и Diesel Nano на Украину. Заправочная станция KLO временно не будет продавать бензин VENTUS 95 и VENTUS Diesel. Однако на период бойкотирования компании не собирается предоставлять какие-либо дополнительные скидки для клиентов.

Постановление правительства №474 ограничивает предельную норму надбавки на среднюю розничную цену на бензин. Пресс-служба SOCAR сообщила, что продажа дорогих марок топлива будет остановлена, пока регулятор не объяснит ситуацию.

Автозаправочная сеть KLO на сайте указала, что из-за нововведений Кабмина временно будет прекращена реализация премиального бензина и дизеля. Кроме того, компания вынуждена уменьшить скидки.

В связи с решением украинского правительства, с 14 мая розничные цены на бензин и дизельное топливо на время пандемии будут зафиксированы. Исходя из этого, средняя стоимость литра дизеля не может превышать 27,89 гривны, а бензина — 30,22 гривен. Европейская бизнес ассоциация раскритиковала это постановление из-за угрозы ухода бизнеса в тень и несправедливой конкуренции на рынке.

Украина находится на грани социального бунта. Недавно молодые активисты выступили против сокращения трудовых прав в стране.