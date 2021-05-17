Пожилой австралиец стал жертвой нападения в неблагополучном районе Мельбурна

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17 мая 17:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
17:30
Весь мир
Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
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Пожилой австралиец стал жертвой нападения в неблагополучном районе Мельбурна

Происшествия
Пожилой австралиец стал жертвой нападения в неблагополучном районе Мельбурна
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Канберра, 17 мая. Пожилой австралиец стал жертвой нападения на улице во время традиционной прогулки с супругой. Злоумышленник ударил жителя Мельбурна кулаком по голове и сбежал.

Преступление произошло на юго-восточной окраине Мельбурна, где пожилая супружеская пара неспеша прогуливалась по улице. В какой-то момент неизвестный напал на прохожего, ударив его кулаком, сообщает The Daily Mail.

Как рассказали в полиции, пострадавшим оказался 70-летний Алекс Б., которому очень повезло, что удар оказался не слишком сильным. Напавший трусливо сбежал, едва поняв, что пожилой австралиец отделался легким испугом. Стражи порядка заявили, что мотив преступления остается неизвестным. Потрясенный неспровоцированной атакой горожанин отметил, что ранее не встречался с агрессором.

«Я был ошеломлен, мне повезло, что я встал. Я все еще немного потрясен. Я буду встречаться с психологом, чтобы преодолеть это», — поделился пенсионер.

Впоследствии выяснилось, что пострадавший — не единственный человек в этом районе, кто не чувствует себя в безопасности на улице. Ряд местных предпринимателей в открытую говорят, что городские заведения и лавочки стали постоянной мишенью для агрессивных наркоманов. Сотрудники правоохранительных органов отвечают на такие заявления тем, что местная полиция часто испытывает нехватку ресурсов. Это затрудняет быстрое реагирование на инциденты, а, значит, проблема не решается. При этом стражи порядка прекрасно осведомлены о сети наркопритонов, которые расположены на этой территории и об их потенциальной опасности.

«Если ситуация не будет решена быстро, кто-то может быть убит», — предупредили в полиции.

Офицеры действительно проводят регулярное патрулирование в Южном Колфилде в попытке обуздать эскалацию насилия. Дело в том, что там находится много хостелов и общежитий, население которых напрямую причастно к нарушению общественного порядка или уголовным преступлениям. В правоохранительных органах уточнили, что в основном там живут люди с личными трудностями, включая серьезные проблемы с психическим здоровьем, что в значительной степени способствует асоциальному или оскорбительному поведению.

нападение пенсионер австралия кража избиение разбой наркоманы пожилой мужчина
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Все новости / Происшествия / Пожилой австралиец стал жертвой нападения в неблагополучном районе Мельбурна
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