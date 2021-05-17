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17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
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Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
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Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19

Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
Global Look Press  /  Tijana Martin / Keystone Press Agency

Оттава, 17 мая. Более 14 млн канадцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 с начала кампании по вакцинации в декабре 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице правительства Канады.

В стране с населением более 37,6 млн человек уже 14,7 млн человек, или 38,7% населения, получили по меньшей мере одну дозу вакцины от СOVID-19. Из этих 14,7 млн 13,5 млн человек, или 35,5% населения, получили первую дозу препаратов от коронавируса. При этом лишь 1,3 млн человек (3,3%) вакцинированы полностью.

Правительство Канады изначально приняло план по вакцинации, согласно которому доступ к препаратам сначала получают наиболее уязвимые группы населения. В связи с этим уже более 90% человек старше 80 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, среди людей старше 70 лет этот показатель составляет 89%.

В связи с растущими темпами вакцинации в Канаде, а также доказанной эффективностью вакцин, правительство страны разрешило тем, кто сделал прививку, встречаться с членами семьи и друзьями в общественных местах.

Благодаря тому, что с начала мая увеличились поставки вакцин, ожидается, что все канадцы будут иметь доступ хотя бы к одной дозе вакцины уже к июню. Вместе с тем, на прошлой неделе министерство здравоохранения страны заявило о возможном смешивании вакцин из-за побочных эффектов, связанных с применением препарата от AstraZeneca.

По словам Главного врача Канады Терезы Тэм, прививка всего населения даже одной дозой сделает возможным смягчение ограничительных мер, однако канадцы должны будут продолжить избегать скоплений людей в закрытых помещениях, пока не будут полностью вакцинированы.

Тэм добавила, что провинции Канады смогут снять санитарные ограничения только после вакцинации 75% взрослого населения по крайней мере одной дозой и 20% обеими дозами.

За минувшие сутки в Канаде было зафиксировано 5680 случаев заражения COVID-19, в том числе 45 смертей. С начала пандемии Минздрав Канады зарегистрировал 1,3 млн случаев заражения, а также 24 тысячи смертей.

канада covid-19 вакцинация против COVID-19
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