Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19

Оттава, 17 мая. Более 14 млн канадцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 с начала кампании по вакцинации в декабре 2020 года. Об этом сообщается на официальной странице правительства Канады.

В стране с населением более 37,6 млн человек уже 14,7 млн человек, или 38,7% населения, получили по меньшей мере одну дозу вакцины от СOVID-19. Из этих 14,7 млн 13,5 млн человек, или 35,5% населения, получили первую дозу препаратов от коронавируса. При этом лишь 1,3 млн человек (3,3%) вакцинированы полностью.

Правительство Канады изначально приняло план по вакцинации, согласно которому доступ к препаратам сначала получают наиболее уязвимые группы населения. В связи с этим уже более 90% человек старше 80 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, среди людей старше 70 лет этот показатель составляет 89%.

В связи с растущими темпами вакцинации в Канаде, а также доказанной эффективностью вакцин, правительство страны разрешило тем, кто сделал прививку, встречаться с членами семьи и друзьями в общественных местах.

Благодаря тому, что с начала мая увеличились поставки вакцин, ожидается, что все канадцы будут иметь доступ хотя бы к одной дозе вакцины уже к июню. Вместе с тем, на прошлой неделе министерство здравоохранения страны заявило о возможном смешивании вакцин из-за побочных эффектов, связанных с применением препарата от AstraZeneca.

По словам Главного врача Канады Терезы Тэм, прививка всего населения даже одной дозой сделает возможным смягчение ограничительных мер, однако канадцы должны будут продолжить избегать скоплений людей в закрытых помещениях, пока не будут полностью вакцинированы.

Тэм добавила, что провинции Канады смогут снять санитарные ограничения только после вакцинации 75% взрослого населения по крайней мере одной дозой и 20% обеими дозами.

За минувшие сутки в Канаде было зафиксировано 5680 случаев заражения COVID-19, в том числе 45 смертей. С начала пандемии Минздрав Канады зарегистрировал 1,3 млн случаев заражения, а также 24 тысячи смертей.