Продавщицы из Южной Кореи обвинили жену посла Бельгии в краже и побоях

Сеул, 17 мая. Сотрудницы магазина в Южной Корее обвинили супругу посла Бельгии в краже. Жена дипломата якобы надела вещи в магазине и вышла на улицу, не заплатив.

Инцидент произошел в столице Южной Кореи Сеуле, где жена посла Бельгии решила отправиться на шоппинг и «прихватить» из магазина пару вещей. Женщину поймали с поличным, после чего она пыталась сослаться на «дипломатический иммунитет», сообщает Le Figaro.

Как только продавщицы поняли, что дама ушла прямо в вещах и не заплатила за них, они побежали за ней. За коротким обменом дежурных фраз последовала перепалка, которая переросла в настоящую драку. Со слов сотрудниц магазина, супруга посла ударила одну из продавщиц по голове, а затем и вторую, которая подоспела на помощь коллеге. Записи с видеокамер из магазина попали в Сеть, где стали по-настоящему вирусными. Подобное поведение женщины вызвало резкий протест в Южной Корее, стране, которая очень уважает правила.

Когда дело дошло до полиции, супруга посла Бельгии в Южной Корее заявила, что она имеет дипломатический иммунитет и никакая уголовная ответственность ей не грозит. Действительно, Южная Корея подписала Женевскую конвенцию, которая гарантирует дипломатам и их семьям иммунитет от судебного преследования.

Ситуацию попытался исправить муж отличившейся европейки и заявил, что искренне сожалеет о случившемся с его супругой. Мужчина добавил, что намеревается извиниться от ее имени.

«Каковы бы ни были обстоятельства, то , как она отреагировала, неприемлемо», — подчеркнул посол Бельгии в Южной Корее Петер Лескухье.

По словам сотрудника полицейского участка Йонсан в центре Сеула, в посольстве Бельгии подтвердили, что обвиняемая «сохраняет право на иммунитет жены посла» и настаивали на закрытии дела. Отмечается, впрочем, что супруга европейского дипломата была допрошена полицией и намерена сотрудничать с властями.