Продавщицы из Южной Кореи обвинили жену посла Бельгии в краже и побоях

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17 мая 17:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:54
Общество
BBC и «Новая Газета» снимают расследование-провокацию в Петербурге
17:52
Армия
В США обеспокоены маневрами подлодок ВМФ РФ вблизи трансатлантических коммуникаций
17:50
Происшествия
Петербургский суд запретил аниме из-за откровенных сцен с участием школьника
17:49
Весь мир
Более трети канадцев получили прививку от СOVID-19
17:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе трогательно поздравил бывшего ученика с днем рождения
17:47
Общество
Депутат Амосов заявил о необходимости поддержать реставрацию памятников на госуровне
17:46
Спорт
Боец MMA Макгрегор в третий раз стал отцом
17:46
Общество
Депутат Амосов обозначил главную проблему сохранения исторических памятников в России
17:45
Происшествия
СК помог студентке из Ярославля выиграть суд по делу о предоставлении жилья
17:44
Происшествия
Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала укравшего сумку грабителя
17:42
Общество
Аркадий Мамонтов призвал реформировать образование до новых расстрелов в школах
17:42
Технологии
Facebook может заплатить 56 миллионов рублей штрафов по 12 протоколам о нарушениях
17:41
Армия
Палестина вернется к переговорам с Израилем только в рамках нового международного подхода
17:40
Экономика
Эксперт Сошников рассказал, что поможет курсу биткоина вырасти
17:37
Общество
Минпросвещения сделало заявление о досрочном окончании учебного года в РФ
17:37
Происшествия
Суд оставил в силе приговор главе «Альянса врачей» за акцию у колонии Навального
17:37
Экономика
Автозаправочные станции Украины перестали продавать премиальное топливо
17:30
Экономика
Украинские автозаправки объявили топливный бойкот Кабмину
17:30
Общество
Легенда ТАСС Сердобольский рассказал о секретах полувековой работы в журналистике
17:30
Весь мир
Что еврейский и арабский эксперты думают об обострении палестино-израильского конфликта
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Продавщицы из Южной Кореи обвинили жену посла Бельгии в краже и побоях

Происшествия
Продавщицы из Южной Кореи обвинили жену посла Бельгии в краже и побоях
pixabay.com  /  viarami

Сеул, 17 мая. Сотрудницы магазина в Южной Корее обвинили супругу посла Бельгии в краже. Жена дипломата якобы надела вещи в магазине и вышла на улицу, не заплатив.

Инцидент произошел в столице Южной Кореи Сеуле, где жена посла Бельгии решила отправиться на шоппинг и «прихватить» из магазина пару вещей. Женщину поймали с поличным, после чего она пыталась сослаться на «дипломатический иммунитет», сообщает Le Figaro.

Как только продавщицы поняли, что дама ушла прямо в вещах и не заплатила за них, они побежали за ней. За коротким обменом дежурных фраз последовала перепалка, которая переросла в настоящую драку. Со слов сотрудниц магазина, супруга посла ударила одну из продавщиц по голове, а затем и вторую, которая подоспела на помощь коллеге. Записи с видеокамер из магазина попали в Сеть, где стали по-настоящему вирусными. Подобное поведение женщины вызвало резкий протест в Южной Корее, стране, которая очень уважает правила.

Когда дело дошло до полиции, супруга посла Бельгии в Южной Корее заявила, что она имеет дипломатический иммунитет и никакая уголовная ответственность ей не грозит. Действительно, Южная Корея подписала Женевскую конвенцию, которая гарантирует дипломатам и их семьям иммунитет от судебного преследования.

Ситуацию попытался исправить муж отличившейся европейки и заявил, что искренне сожалеет о случившемся с его супругой. Мужчина добавил, что намеревается извиниться от ее имени.

«Каковы бы ни были обстоятельства, то , как она отреагировала, неприемлемо», — подчеркнул посол Бельгии в Южной Корее Петер Лескухье.

По словам сотрудника полицейского участка Йонсан в центре Сеула, в посольстве Бельгии подтвердили, что обвиняемая «сохраняет право на иммунитет жены посла» и настаивали на закрытии дела. Отмечается, впрочем, что супруга европейского дипломата была допрошена полицией и намерена сотрудничать с властями.

нападение южная корея бельгия посол избиение дипломат сеул
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