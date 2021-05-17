Видео атаки Израиля на подлодку ХАМАС опубликовали в Сети

Иерусалим, 17 мая. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала подводную лодку палестинского движения ХАМАС, момент удара попал на видео.

Известно, что удары по подводной лодке были нанесены днем 17 мая. В ЦАХАЛ появилась информация о том, что в операции был задействован беспилотный летательный аппарат и боевой корабль.

Израильская армия предполагала, что бойцы движения ХАМАС намереваются направить судно для совершения террористического акта в водах Израиля.

Ранее глава Генштаба Армии обороны Израиля оценил ситуацию с обстрелами из сектора Газа и отдал приказ продолжать атаки по целям движения ХАМАС.